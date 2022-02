Er kann maximal 200 km/h und er kann 6,3 Sekunden bis 100 km/h brauchen. Dann sind die 1,1 Liter ein Traum. Also in der Stadt gaaaanz sachte von Ampel zu Ampel, auf der Landstraße in aller Ruhe beschleunigen. Das Thema lautet: „Fixierung“. Die höchste Rekuperationsstufe ist Teil des heiligen Grals verbrauchsoptimierter Fahrerei. Vor allem in einem PlugIn.





Fast 70 Kilometer schaffen wir, rein elektrisch. Das ist bemerkenswert, weil wir die Hoffnung auf einen sehr niedrigen Benzinverbrauch noch nicht begraben. Den Vierzylinder, der leider ein wenig zu arg brummt, lassen wir, so es geht, in Ruhe. Der schnittige Viertürer rollt dahin und am Ende der Testfahrt schreiben wir auf: runde zwei Literchen auf 100 Kilometer. Das nennen wir mal beachtlich. Dass andere PlugIn-Hybride diesen Wert nicht schaffen, liegt sicher auch daran, dass die Konkurrenz mit kleineren Stromtanks unterwegs ist. 50 Kilometer sind der staatlich verordnete Mindestwert, nur dann werden Prämien fällig. Und in Deutschland entwickelt sich exakt deshalb der PlugIn-Hybrid zum Automobilen Grundnahrungsmittel.

Was fällt uns sonst noch zum NX ein? Ganz einfach, ein typischer Lexus. Sehr komfortabel, sehr gut verarbeitet. Das Touchpad auf der Mittelkonsole nervt noch immer, die Kommunikation mit dem Wagen per Stimme funktioniert einwandfrei. Die komplette Bedienung ist einfach strukturiert, was der Wagen kann, zeigt er auch her. Dass die Bedienflächen, die Monitore, die Sitze und Ablagen wie aus einem Guss wirken, liegt sicher daran, dass sie es auch sind. Das Thema Tradition fährt mit. Handwerkskunst aus Japan, das, was einen in einem Lexus immer begleitet, ist Normalität. Für den Europäer vielleicht nicht immer sichtbar, spürbar.









Fotos: Lexus