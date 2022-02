Volvo XC40 Recharge

Ganz vorn sehen wir die Kühlermaske mit Abdeckung. Auf das die Luft nicht den Schrunk zu heftig kühlt. Wir kennen das Prinzip von einem Spezialist aus den USA. Dort, wo einst ein Verbrenner wirkte, ist nun ein, wenn auch kleiner, Raum für allerlei Dinge, die man mal schnell hinein wirft und die den Teppich im Kofferraum nicht verschmutzen sollen. Gummistiefel, Regenschirme, nasse Jacken oder den Fußball nach dem Matsch-Match. Die Luft, welche Kühlung verspricht und liefert wird an den Unterboden gelenkt. Dort sitzt ein Paket an Akkus, die die beiden Motoren mit Energie beliefern. Sie werden heiß und sie brauchen ständig Kühlung. Das Gleiche gilt für beide Motoren, die vorn und hinten an den Achsen sitzen.





Wir lesen den Beipackzettel und lernen, dass dieser Volvo, wie alle anderen auch, bei 180 km/h die elektronischen Zügel spürt. Schneller geht nicht. Dafür springt der neue Schwede blitzschnell aus den Startlöchern, knapp fünf Sekunden vergehen bis Tempo 100. Und weil dieser XC40 mit Allradantrieb und schweren Akkus im Boden unterwegs ist, müssen wir uns um das Thema Traktion keine Sorgen machen. Er sitzt auf der Straße und es macht reichlich Spaß, wenn man ihn in und aus Kurven laufen läßt. Er kann sogar bis zu 45 Zentimeter tiefes Wasser oder andere Flüssigkeiten durchfahren. Bitte auf die Bugwelle achten.





Im Innenraum geht es Volvo-typisch zu und das heisst: klare Linien, sauberes Design. Alles hat seinen Platz, der zentrale Monitor auf der Mittelkonsole kümmert sich um alle Infos, die man braucht. Und dann das Design. Die gute, moderne Stube mit Das Google-System arbeitet gewohnt professionell, also schnell und zuverlässig. Man fragt sich, weshalb so viele Hersteller ein eigenes System entwicklen lassen. Es würde die Autos nicht teuer, sondern zuverlässiger machen.





Und sonst? Man sitzt gut, man kann alles, was einem wichtig ist, vom Fahrersitz aus erreichen. Man schaut gut raus, die Materialien sind von sehr guter Qualität, die Verarbeitung ist exzellent. Premium halt. Und praktisch kann der Volvo aus. Vorn gibt’s ein kleines, sehr nützliches Gemach für nasse Gummistiefel, kurze Regenschirme, Hundeleinen und den Schneekratzer nach dem Einsatz. Kurz, es nennt sich Shrunk, nicht Shrek. Unten ist ein kleines Löchlein, damit der Regen vom Schirm auf die Straße laufen kann und nicht als kleiner See im Wagen bleibt. Bootsfahrer kennen das. Der Shrunk wartet unter der ehemaligen Motorhaube, die man immer noch automatisch ansteuert, wenn man den Ölstand prüfen will. Kein Öl, kein Peilstab. Nur Regenschirm, dreckige Putzlappen und zwei Gummistiefel.