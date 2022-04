Zur Technik. Unser Testwagen, im Dezember 2021, war noch mit dem kleinen Akku unterwegs. Also 11,6 kWh, die für maximal 58 Kilometer reichen. Ab 2022 passen 18,8 kWh in den Akku und die elektrische Reichweite steigt auf satte 90 Kilometer. Zudem leistet der E-Motor nach dem Update 145 PS.

Unser Testwagen ist also einen Tick schwächer und ist nicht so lange elektrisch unterwegs. Aber die Charakteristik des Kombis mit Hybrid-Technik steckt in beiden Versionen. Und die ist überzeugend. Das Raumangebot ist hervorragend. Der Laderaum kann bis 1.441 Liter fassen, man sitzt vorn wie hinten sehr bequem. Die Verarbeitungsqualität ist bemerkenswert, wie bei allen Volvo-Produkten. Das Thema Ästhetik hat man bei Volvo wieder einmal sehr typisch umgesetzt. Die klaren Formen gepaart mit den hochwertigen Materialien heben den V60 aus dem Kombi-Einerlei heraus. Wo bei anderen Herstellern das Thema Laderaum und Praktikabilität im Vordergrund stehen, setzt die Schweden noch einen drauf. Der Wagen ist in puncto Attraktivität eine Klasse für sich.





Wir fahren und lernen einmal mehr, dass ein PlugIn-Hybrid, regelmäßig mit Strom versorgt werden muss. Sobald der Verbrenner alleine den Wagen treibt, steigen die Verbrauchswerte. Bei unserem Tester sieht das nicht anders aus. Und weil freie Ladestationen manchmal so selten sind wie ein vierblättriges Kleeblatt, mussten wir leider hier und da den E-Motor in eine Zwangspause schicken.





Über die Ausstattung des V60 Recharge lassen sich wahrscheinlich mehrere Seiten aufschreiben. Grundsätzlich fehlt es dem Nordlicht an Nichts. AppleCarplay und Android sind so selbstverständlich wie etliche Sicherheitsfeatures. Die elektronischen Fangleinen arbeiten sauber und nicht zu ruppig. Wobei wir im Kombi nie das Bedürfnis nach hektischer Fahrerei spürten. Man sitzt, zieht den Wahlhebel zweimal nach hinten und steuert den Wagen seinem Ziel entgegen. Selbst auf der Autobahn stieg der Gasfuß fast automatisch bei Tempo 160 nach oben. Lieber Rekuperieren und Entspannen.





Vermutlich hat das selbst auferlegte Tempolimit von Volvo eine ansteckende Wirkung oder all´ jene, die einen Volvo kaufen sind grundsätzlich lieber entspannt unterwegs.

Fotos: Volvo