Toyota Highlander

Groß, stark, komfortabel und sparsam. In den USA eine feste Größe, hierzulande ein Neuling und mit sieben Sitzplätzen ein echt Großer. Wo Mutti sonst zweimal fahren muss, ist die Kids-Fußball-Clique im Highlander in einem Rutsch auf dem Bolzplatz. Ganz knapp an der 5-Meter-Hürde vorbei. 4,9 Meter misst der Siebensitzer und damit sind die üblichen Parkhäuser in Deutschland eher zu meiden, oder der Mensch hinter dem Steuer ist mit wachsamsten Augen und einem höchst sensiblen Gasfuß unterwegs. Dabei ist der große Japaner ein sehr übersichtlicher und einfach zu bewegender Riese. Die Scheiben so groß, die Streben dazwischen eher schlank und an technischen Hilfsmittel herrscht kein Mangel. Man sieht den Wagen von oben und freut sich über einen Wendekreis, der nun wahrlich nicht zu groß ist.





Wer sich dem Wagen nähert, egal aus welcher Richtung, wir ihn unterschätzen. Fünf Meter lang? Kaum. Sieben Sitze? Eher nicht. Verbrauch um sechs Liter? Auf keinen Fall.





Einsteigen und Umsehen. Aufgeräumt, klar, Alles hat seinen Platz, der Mensch orientiert sich kurz und kennt sich aus. Der große Monitor in der Mitte, an einem massiven Steg aus Aluminium befestigt, schaut uns an und ist sehr gastfreundlich. Das Smartphone zieht so schnell in den Highlander ein, mit all´seinen Apps und Icons. Die komplette Digitalisierung hat diesen Toyota noch nicht erreicht. Analogie überall. Knöpfe, Druck- und Drehschalter. Der Wahlhebel zwischen den Sitzen. Und weiter hinten, reichlich Raum. Alles zusammen auf sehr hohem Niveau. Die Materialien, die Verarbeitung, die Ästhetik. Nicht der ganz große Luxus aber Premium auf sehr hohem Niveau. Also typisch Toyota.