Rolls-Royce Wraith

Die Ausfahrt zur Landstrasse gibt einen ersten Vorgeschmack. 2,3 Tonnen neigen sich leicht zur Seite, wie eine Dame, die mit ihrem Kopf eine Geste andeutet. Vielleicht sollte man eine Kamera vor der Spirit of Ecstasy anbringen, man könnte dann sehen, ob die Ikone da vorn tatsächlich regungslos dem Fahrtwind trotzt und die Fahrbahn in zwei gerechte Hälften teilt. Nach den ersten Kurven werden die Motive der Wraith-Entwickler deutlich. Das Coupé ist ein Ruhe-Kraft-Komfort-Wagen mit deutlicher Neigung zur sportlich-souveränen Fortbewegung. Man könnte natürlich noch zahlreiche technische Spielsachen wie Allradantrieb, verschiedene Fahrwerksmodi-Schalter, ausfahrbare Spoiler, Schaltwippen am Volant und so weiter einbauen. Man könnte, aber man sollte die Finger davon lassen. Der Wraith wäre dadurch seiner Eigenständigkeit beraubt. Die Fahrwerksabstimmung, die Motorsteuerung und das Getriebe setzen den Rolls-Royce nicht unter Strom, sie geben ihm diesen persönlichen und sehr speziellen Touch des sportlich-ruhigen GT aus bestem Hause. Keine Hetzjagd, keine Stressfahrt und auch keine Vergleiche mit anderen Ställen.









Während der Brite in aller Ruhe seine Kreise zieht, Österreichs Wälder das letzte Grün für dieses Jahr auftragen und manche Kurve dem Vorwärtsdrang und dem Federweg des Wraith das Spiel zwischen Masse und Zentripidalkraft aufzeigt, wird im Innenraum die Kombination aus Leder, Furnier und Chrom genossen. Die Sitze oder besser Sessel sind einen Hauch konturierter als im Phantom Coupé, auf den beiden Sitzen im Fond sind auch Menschen mit dem Maß 185 bequem und luxuriös unterwegs. Der Kofferraum ist nicht nur mit bestem Teppich belegt, er bietet auch genau den Raum, den man für eine erholsame Reise zu Zweit oder Dritt benötigt. Kenner der Marke wissen um die Notwendigkeit der räumlichen Opulenz in einem Rolls-Royce, die Zeit der Schrankkoffer auf separater Route sind vorbei.









Vierhundert Kilometer mit dem Wraith sind vorbei. Wieder in Wien, wieder vor dem Palais Coburg und wieder der Charme von Wolferl und Co. Der Brite als Gast in dieser Stadt mit Geschichte, großartiger Architektur und dieser unvergleichlichen Mischung aus Kitsch, Glamour, Kultur und Modernität hat sich für ein paar Momente fast wie ein Einheimischer fühlen dürfen. So wie Wien eine ungewöhnliche Besonderheit im Reigen der Metropolen Europas verdient hat, so ist der Wraith ein besonderes Automobil. In der obersten Liga großer Coupés wird der neue Rolls-Royce seinen eigenen Platz haben.