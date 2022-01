Rolls-Royce Dawn

Weniger amüsant sind Ausflüge in Parkhäuser und in recht enge Gassen, die Hamburger Altstadt bietet einige davon. Man fürchtet um die feinen Felgen und die Nerven der mitfahrenden Menschen. Wir haben den Dawn daher des Nachts vor die Drehtür eines Grand Hotels gestellt. Der Doorman hatte ein wachsames Auge auf den Briten und die Hotelgäste wähnten einen Ehrengast in der Präsidentensuite. Der Dawn war mit britischer Identifikation unterwegs. Dass das Volant links montiert war, schien niemand zu stören.









Zurück nach Berlin, diesmal im Überland-Modus. Also mit weniger Fahrwind und dafür mehr Sonnencreme. Das Dach blieb in seinem Versteck, das Navi lotste und zielsicher ins Löwenburger Land. Über Landstrassen, die Autobahn meist in Hör- und Sichtweite. Ein Schloß als Unterkunft war unser Gastgeber. Gut Liebenberg in Brandenburg, eine historisch interessante Stätte, heute ein Hotel plus Event-Location. Mit bester Aussicht auf einen feinen Park, im Hinterhof jede Menge Raum für Feste und Treffen. Der RREC wäre hier gut aufgehoben. Die Adresse haben wir aufgeschrieben und die Erfahrung, dass man hier bestens nächtigt und speist liefern wir gleich mit.

Der Weg ins Schloß findet sich über alte, oft mit Kopfsteinpflaster belegte Wege. Kleine, mit schönen, alten Bäumen eingerahmte Strassen. Für den Dawn ein würdiges Umfeld, erstens, weil die Luftfederung jede Unebenheit nahezu perfekt eliminiert und zweitens, weil man in einem offenen Rolls-Royce so schön die gekrönten Häupter der Natur bewundern kann. Ob man auf den hinteren Sitzen die Arme ausbreitet und mit den Händen Leder oder Holz streichelt oder ob man weiter vorn die Spirit of Ecstasy bei ihrem Spiel mit dem Fahrtwind beobachtet.

Sexappeal und Dawn, das war eine Frage während der fünf Tage, die wir uns im derzeit einzigen, offenen Rolls-Royce gestellt haben. Hat Rolls-Royce CEO Torsten Müller-Ötvös den Anspruch an den Jüngsten aus Goodwood realistisch formuliert? „ Fahrleistungen, Stil und Souveränität“ sollen junge Menschen begeistern. Wir haben das ausprobiert und aus der Familie eine Generation der 90er im Dawn einen Platz angeboten. Nach gut drei Stunden in und um Hamburg, stiegen sie aus und waren deutlich beeindruckt. Nicht wegen der Ausmaße, auch nicht wegen des Preises.

Vielmehr wegen der Selbstverständlichkeit, mit der der Brite seine Aura, die Tradition seines Namens und die damit verbundenen Werte transportiert. „Lässig“, war ein Wort und die Bemerkung, dass dieser Wagen kein WLAN, keine Connectivity und auch keine Beduftung aus dem Handschuhfach brauche. Er sei ein zeitloses, sehr emotionales Beispiel für höchste Kultur und beste Technik. Das klingt hochtrabend, aber wir können das bestätigen. Man nimmt Platz, drückt den Startknopf und, wenn man offen dafür ist, geht die Sonne auf. Im Geiste auf jeden Fall.