Range Rover Sport P400e PlugIn

Kurz vor Ladenschluss, bevor also der nagelneue Range Rover das Licht der Welt erblickt, sitzen wir im P400e und lassen das Duett aus dem Reihenvierzylinder und einem E-Motor von der Leine. Stolze 404 PS lassen den Riesen aus England recht zackig nach vorn laufen.





Der Neue steht schon in den Startlöchern. Und in zwei Jahren ist dann auch der komplett elektrisch angetriebene Range Rover an der Reihe. Und wir erleben den bisher stärksten Range Rover Sport mit Hybridantrieb. Und natürlich freut sich der Mensch, wenn mehr als 2,5 Tonnen mit der Sprungkraft des E-Motors nach vorn rennt. Es ist pubertär, aber es macht immer wieder Freude, wenn man die Gesichter im Rückspiegel sieht. Ein großer Wagen auf dem Sprung nach vorn. Adios Nachbar.





Drei Liter Benzin soll er verbrauchen. Auf einhundert Kilometer. Soll er. Aber wir schaffen es nicht. Eher sechs Liter und einem Gasfuß, den wir vorher mit Beruhigungsmitteln betäubt haben. Wenn man die 404 System-PS so richtig ausleben will, kommt man recht schnell an die 10-Liter-Grenze. PlugIn halt. Würden wir den großen Range Rover perfekt bewegen, stünde der Luxus-SUV jeden Abend brav in der heimischen Garage und würde am Stromnetz nuckeln. Mehr als einhundert Kilometer am Stück wären nicht cool, es sei denn, wir würden regelmäßig den Akku extern aufladen und beide Motoren so sanft wie möglich arbeiten lassen. Perfekt wären dann noch häufige Bergabfahrten plus leichtes Bremsen, damit die Rekuperationstechnik den Akku zusätzlich laden kann. Aber das Leben eines Range Rover besteht nicht immer aus perfekter Effektivität. Es besteht auch aus dem Alltag und dem Thema Emotionalität.





Da sitzt Du also auf dem Thron. Überall Leder, bestens poliertes Aluminium, dazu Glas und bevor die Zündung aktiviert wurde, noch kein Strom fliesst, kommt einem der Innenraum dieses Briten wie ein OP vor. Absolut cleen. Und dann drückst du den Knopf, verbindest die Lebensadern des Wagens mit der Energiequelle und der Raum füllt sich mit Leben. Monitore zeigen ihr ganzen Können, präsentieren reichlich Information in allen Farben. Vor dem Volant das gleiche Spiel und unter dem Hauptmonitor zeugt sich dien Klimazentrale plus Einstellungen für die Sitze. Und ganz wichtig, die Lautstärke der Soundanlage wird über einen simplen Drehknopf geregelt. Auf dass die rechte Hand nicht nur auf dem schicken Wahlhebel ruhen möge.





Die beiden Motoren sind bereit, wir drücken auf Hybrid und dann auf Eco. Jetzt kümmern sich beide Maschinen Hand in Hand um den Vortrieb. Der rechte Fuß gibt das Kommando, wir rollen, in der Hybrid-üblichen Art los. Flüsterleise. Bis 137 km/h kann der Brite ohne Verbrenner dahin rollen. Dann schaltet sich der Vierzylinder ein. Die Reichweite des Akkus wird vermutlich nur für 20 Kilometer reichen. Deshalb gilt: Hände weg vom Bleifuß, wenn die Energie möglichst effizient genutzt werden soll.





Die ganze Gelände-Kompetenz des Range Rover Sport werden wir noch nicht mal im Ansatz erleben. Allein die 85 Zentimeter Watttiefe sind für uns eine unerreichbare Hürde, weil es kein Gewässer mit ähnlicher Tiefe gibt, das wir durchwaten könnten. Mit Steigungen und Gefällen sieht es auch nicht besser aus und über Stock und Stein geht’s auch nicht. Hierzulande sind Fahrten mit dem Auto durch offenes Gelände meist untersagt. Was auch gut so ist.





Dann also Asphalt, ein wenig Geröll und lose Steinchen. Wir zählen noch schlechte, sehr schlechte Straßenbeläge hinzu. Löcher und Dellen mögen einen Range Rover nur zu einem Grinsen verleiten, aber sie zeigen uns, wie sauber das Fahrwerk arbeitet, welche Rolle die Karosserie spielt und ob die Sitze genug Seitenhalt anbieten, wenn man den hohen Viertürer ins Wanken bringt.





Ok, schlechte Straßen findet man in unseren Breiten recht schnell und dann zeigen die Dämpfer, die Radaufhängungen und die Dämmung des Wagens, was sie können. Und sie können das, was wir in dieser Preisklasse und von dieser Marke erwarten dürfen. Wir werden behütet, von unangenehmen Schwankungen beschützt und der Tee bliebe, so wir denn einen nähmen, in der Tasse. Wenn man denn den fast fünf Meter langen Briten aufmerksam durch die Lande laufe läßt. Bei gut drei Metern Radstand ist die Chance auf überdurchschnittlich viel Fahrkomfort per se schon sehr groß. Die Einzelradaufhängung mit den doppelten Dreieckslenkern vorn und die Integral-Mehrlenker-Hinterachse arbeiten vorzüglich, verstecken fast jede Bodenunebenheit gekonnt unter ihrem technischen Mantel. Im Grunde ist dieser Range Rover, wie alle anderen, eine Sänfte mit der man auch zur Offroad-Party fahren kann.





Bevor wir in den nächsten Tagen den nagelneuen Range Rover in München betrachten und später dann auch bewegen, ein paar Abschiedsworte an unseren Testwagen.





Die drei vor dem Komma war nicht drin. Auch, weil wir die 640 Newtonmeter Drehmoment erleben wollten. Und wir haben sie erlebt. Selbst mit den schweren Akkus an Bord läuft der P400e sehr dynamisch und sportlich nach vorn. Das Heer an Assistenten hält den Riesen aus England oft an der kurzen Leine, das Infotainment läuft tadellos, das Navi könnte manchmal schneller sein und der Komfort an Bord ist, der Tradition des Hauses Range Rover folgend, eine Mischung aus Oldschool und Future-Tec. Der Velar als Experiment dient als Vorbild. Und dann ist da noch das Thema Emotionalität plus die Leitung zur Vergangenheit. Und genau diese Leitung wird von den Leuten bei Range Rover immer noch deutlich mit Historie, Tradition und diesen typisch britischen Luxus gefüllt. Und jetzt hoffen wir, dass Land Rover als Mutter aller Range Rover diese deutlich spürbare Prise Tradition in den neuen Range einbauen wird.