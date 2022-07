Alle Jahre wieder, nach der Corona-Pause, wirft der Oldtimer Grand Prix seine Schatten voraus. Hunderte Klassiker aus den großen Epochen des internationalen Motorsports werden in Trailer geladen, Helme werden geputzt, Rennoveralls werden gewaschen und Kotflügel werden poliert. Das zweite Wochenende im August gehört dem Pulverdampf, den Geschichten vergangener Zeiten. Väter laden ihre Söhne in den Wagen und pilgern an den Nürburgring. Jene Stätte, die seit Anfang des 20, Jahrhunderts aus dem Automobil eine emotionale Leidenschaft gemacht hat.





An dieser Stelle nun der Stundenplan für drei Tage klassischer Motorsport, in allen Farben und Formen, auf das die Eifel zum Epizentrum der automobilen Mechanik werde.





Das Programm des 49. AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2022 im Überblick

Rennläufe / Sonderläufe / Präsentationen

DTM Classic Cup

DRM – Deutsche Rennsport Meisterschaft

Masters Racing Legends

Masters Sports Car Legends

Masters Gentlemen Drivers

Masters Endurance Legends

Rennsportwagen und GT bis 1965 – mit Abendrennen

FHR Rennserien:

Dunlop Gentle Drivers ‚65

HTGT um die Dunlop Trophy

Dunlop Historic Endurance Cup

CanAm & Sportscars

FCD – Ferrari Club Deutschland Racing Series

HGPCA Formel I bis 1965

HSCC Formel II

Formela Junior „Lurani Trophy“

Vintage Sportscar Trophy

Ausstellungen

Vintage Sportscar Trophy im historischen Fahrerlager

Slowly sideways – spektakuläre Rallyeautos im historischen Fahrerlagen

Freies Fahren

AvD OGP Trackday (Nordschleife, Freitag 12.08.2022)

Special

Sharknose Revival / Wolfgang Graf Berghe von Trips Memorial

Motor-Klassik Leserlauf auf GP-Strecke und Nordschleife

(Stand: 08. Februar 2022 · Änderungen vorbehalten)

Alle Infos plus Ticketvorverkauf zur Veranstaltung findet man hier: oldtimergrandprix.com





Fotos: Ralf Bernert