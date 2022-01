Die 60er Jahre mit Lotus, Cooper und den anderen Briten. Ferrari fuhr mit dem 246 Dino vorne mit, Jim Clark«s Charme und sein fahrerisches Können strahlen noch heute. Wir platzieren uns vor der Rechtskurve zum Tunnel und freuen uns über eine wunderbare Aussicht auf das blaue Meer mit seinen unzähligen Schaumkronen. Die Piloten haben dafür keinen Sinn. Sie werden mit mehr als 200 km/h durch den Tunnel rasen und hoffen, dass die Schikane danach keine unvorhersehbaren Hindernisse parat hält. Hier wird das Feld zu oft kräftig verdichtet. Front trifft auf Heck, Kunststoff trifft auf Gummi, die Boxencrew ist hier besonders fleißig.





Drei Achsen, sechs Räder. Das fällt auf. Gleich zwei Tyrrell P34 sind am Start und machen den Gegnern besonders in den Kurven zu schaffen. Traktion und Luftwiderstand waren Ende der 70er schon extrem wichtig. 1976 siegte Niki Lauda im Ferrari 312T2, Jody Scheckter und Patrick Depailler im P34 kurz dahinter. Es ist die Zeit der Crosworth-Motoren. Ferrari siegt dank Lauda, die britischen Ingenieure dominieren die Formel 1 und zwei Rennfahrer bereiten die Deutschen auf die Neunziger vor. Jochen Maas und Hans Joachim Stuck erreichen sehr gute Ergebnisse in Monaco. Man mag kaum glauben, dass diese Rennwagen mehr als 40 Jahre alt sind.





Mein roter M1 rennt und rennt, die leicht hakelige Schaltung war nur am Anfang ein kleines Problem. Jetzt läuft der Schalthebel fast von selbst durch die Kulisse. Der Motor ist in seinem Element, die Drehzahlsprünge werden mit dem Sound des Treibwerks bestens untermalt. Man wird so langsam eins mit dem M1 und der Sportler aus München hat seine Freude. Vielleicht stammt der Claim „Aus Freude am Fahren“ genau aus solchen Momenten. Die letzte Runde, abkühlen. Für Mensch und Maschine. Schaufensterbummel in der Eifel. Jetzt weiß ich, weshalb so viele Menschen, jedesmal wenn BMW einen Sportwagen ankündigt, einen neuen M1 herbei sehnen.





In zwei Wochen werden wieder die Ferraris von den BMWs und McLarrens gejagt. Die Fahrer stecken in nahezu unverwundbaren Monocoques, die Zuschauer werden den Lifestyle der Monegassen erleben. Die Oldtimer mitsamt ihrer Besatzung sind bereits wieder auf einer anderen Strecke unterwegs und begeistern viele Menschen. In zwei Jahren werden sie wieder hier unterwegs sein. Vorbei an beeindruckenden Fassaden und beeindruckten Menschen.