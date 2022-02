McLaren GT

Da sitzt man nun in einem 620-PS-Flachmann und fühlt sich wie ein Kerl im Schlafzimmer, der könnte, aber im Moment nicht will und nicht etwa weil ihn eine Migräne oder der Mangel an blauen Pillen plagen. Er will einfach nicht. Der McLaren säuselt sich durch die Stadt, am Ortsausgang läuft er zwar los, aber eben nicht wie ein Bankräuber auf der Flucht. Nein, das Getriebe vermeidet Drehzahlen wie der Flüchtige die Aufmerksamkeit der Ordnungsmacht. Als würden die kleinen Gänge eine Pause einlegen, ruckzuck läuft der Wagen im siebten Gang und 1800 Touren durch die Gegend. Der Motor arbeitet, aber in aller Ruhe. Der Mensch, in Erwartung einer ekstatischen Annäherung an einen automobilen Höhepunkt, denkt nach und erinnert sich. GT. Ein GT kommt immer etwas später, kommoder, dem mittelfristigen Genuss frönend. Unser Brite steigert sich langsam, er gerät in Wallung, weil der Fahrer dann doch den rechten Fuß weiter nach unten drückt, die Fußsohle streichelt nicht mehr, sie motiviert deutlich und die 630 Newtonmeter sind dann doch zur Stelle.





Er ist ein McLaren. Ganz klar. Sobald die beiden bekannten Drehschalter auf der Mittelkonsole nach rechts gedreht, eine Stufe nur, werden die Kommandos an den Pedalen und am Volant als Befehle verstanden. Vorher waren sie eher Vorschläge. Der Brite rennt los und er fordert ganz plötzlich deine Anwesenheit. Schaufenster-Bummel adé, Kurven-Sturm hurra.

Es ist das alte Lied. In Woking werden Sportler geboren. Keine Amateure, keine Bezirksliga. Alles, was dieser Zweisitzer kann, zeigt er auch. Mit diesem typischen Grinsen im Gesicht, dass im Rückspiegel des vorderen Wagens ein paar Fragezeichen auf die Stirn zaubert und dir später ein „aha“ ins Ohr brüllt. Wobei der GT nicht schreit, keine hysterische Ausbrüche und keine Poser-affine Verhaltensmuster erkennen läßt.

„Also..“ sprach der GT, „lass uns mal die Straße hier vermessen!“ Rein, raus, das alte Spiel mit Physik und Technik als Erlebnis. Das Fahrwerk so fokussiert auf Traktion, die Reifen sind sehr hilfreich, die Lenkung so präzise und der Motor samt der Turbolader liefert so pünktlich wie eine Atomuhr. Vergessen die erholsame Fahrt durch den Ort, wir verbinden zwei Orte im Championsleague-Style und steigen nach ein paar Millionen Augenblicken aus, laufen zum Heck, öffne die Klappe und erblicken einen selig ruhenden Kleidersack, der noch nie so schnell und so fein erwärmt von A nach B transportiert wurde.













Fotos: McLaren