In Woking lag noch kein Schnee, dafür stand ein Senna vor der Tür. Direkt neben dem 720S. Als Anschauungsobjekt und nicht zu fotografieren. „Please, no pictures“. Ok, dann halt nur ansehen. Die neueste Kreation aus Woking im Stillstand. Grau-Blau, mit diesem Flügel am Heck, der von Downforce und Kurvengeschwindigkeit erzählt. In Genf feiert der Über-MacLaren seine Premiere. Wir steigen in den 720S und rollen vorbei am futuristischen Zentrum der McLaren-Welt.





McLaren 720S – Mitten im Epizentrum





Und da sind wir wieder. Mitten im Epizentrum des britischen Sportwagen-Himmels. Allein mit 720 Pferdestärken. Sitz-Einstellung für die nächsten Tage, bei Kurzausflügen siezt man sich. Wir duzen uns. So fühlt man sich, wenn der Händler den Wagen nebst Schlüssel und Papieren vor der Hautür abstellt und dann klingelt. Lottogewinner. Glückwunsch, sie haben das große Los gezogen. Der 720S und ich als mobile WG. Eine Woche Zweisamkeit, eine Woche im Fokus vieler, vieler Handycams. Aussteigen unter Beobachtung, einsteigen mit dem Gefühl, dass viele Menschen darüber nachdenken, wie das wohl ist, wenn der Einstieg zu alltäglichen Übung wird.





Das Einsteigen ist schon bei der Premiere kein Thema. Die Tür läuft fast von selbst nach oben, der breite Schweller wird kaum noch bemerkt. Der rechte Fuß ist immer der erste, dann kuschelt der Hintern kurz mit der Rückenlehne des Sitzes, er rutscht dann nach unten und der linke Fuß eilt dem rechte zu Hilfe. Fertig. Wenn man das zehnmal am Tag absolviert, weiß das Publikum, dass hier Routine, also regelmäßiges Wiederholen am Werke ist. Die beiden sind ein Pärchen.

McLaren 720S – Das Ich des Alltäglichen

Die Tür nach unten ziehen, die Schwerkraft hilft, Tür und Karosserie finde zueinander, der Kokon schließt sich und die Stille inmitten all des Leders und Carbons rückt näher. Zweisamkeit. Der McLaren und das Ich des Alltäglichen. In möglichst deutlicher Routine den Sitz justieren, die Spiegel einstellen, den Monitor auf der Mittelkonsole zum Leben erwecken. Alles für den Alltag. Der Wagen sieht mich an, mustert mich. Fragt sich womöglich, ob man zusammen passt. Für die nächsten Tage. Draussen wartet der graue, nasse Februar. Der Brite trägt Italiener. Mit Profil und der Bereitschaft zum Wandern durch Eis und Schnee. Reifen sind Schuhe und wer die falschen Schuhe trägt, kann den ganzen Auftritt versemmeln. Damen schauen beim Herrn immer auf die Schuhe. Und ein McLaren mit schlechten Schuhen, ist ein Gentleman, der morgens zu schnell aus dem Haus gelaufen ist. Pirelli Sottozero 3. Punkt.

Von Woking nach Dover, der Überfahrt wegen, sind rund 150 Kilometer. Gute zwei Stunden, wenn man zügig nach vorn fährt und die Autos auf M3 und M20 halbwegs flüssig unterwegs sind. Der McLaren spult das locker auf einer Backe ab. Die superdicke Winterjacke schläft auf dem Beifahrersitz, aus dem Smartphone rieselt die Playlist kabellos in die Soundanlage des Wagens. Das Navi spricht deutsch. Und man sitzt halt verflixt tief. Anhalten, nach dem Weg fragen und der Dackel an der Leine schaut mich an, als wär´ ich ne neue Sorte Hund mit eigenem Haus auf Rädern.

Reihe 179, die Kreidefelsen im Rückspiegel, weiter vorn der Kanal und eine Fähre, die gleich ihren Wert verdoppelt. Orange ist das neue Whow und eine Horde Halbwüchsiger läuft die Front des 720S ab. Hin und her, ein paar Fotos, aber nicht zu deutlich zeigen, dass man den Wagen schon ziemlich cool findet. Auf der anderen Seite des Kanals wartet man dann bis der Wagen an einem vorbei fährt. Dann wird gefilmt und gepostet. Das alte Spiel läuft noch immer. Den Autoschlüssel in der Hosentasche, dann lässig den richtigen Knopf drücken, die Lichter zucken kurz auf, die Aussenspiegel fahren aus, wie die Ohren eines sehr schnellen Windhundes, der auf das Kaninchen wartet. Dann die Fahrertür nach oben laufen lassen, Jacke ausziehen, reinsetzen. Handy verkabeln, den Schlüssel im kleinen Netz ganz vorn am Fahrersitz verstauen. Sitz einstellen, weil man immer noch nicht die Memory-Funktion genutzt hat. Das alles unter Beobachtung.

Ein paar schauen offen zu, lächeln oder grinsen. Andere üben sich in deutlicher Ignoranz. Daumen hoch oder Nase nach oben. Ganz nach Belieben. Offen zur Schau gestellter materieller Reichtum fasziniert, bewegt und emotionalisiert. So geht das auch später auf der Autobahn. An jeder Raststätte, bei jeder Betankung. Erst will man wissen, wer da aussteigt und dann will man sehen, wie er sich in das flache Teil hinein schlängelt. Enttäuschung, wenn das zu locker, zu lässig läuft. Ein Foto zum Abschied, wenn der flache Exot dann aus der Boxengasse auf die Beschleunigungsspur fährt und sein V8-Turbo-Abschiedslied singt. Adieu.

Calais – Gent – Antwerpen – Dortmund. Zwei Tempolimits. Das staatlich verordnete und das klimatische. Minus 6 Grad da draussen. Die Winter-Pirellis arbeiten sich an scharfkantigen Löchern, Rissen und sonstigen Unebenheiten des Autobahn-Teppichs ab. Früher waren Winterreifen die ungehobelten, lauten und groben Winterstiefel der Autos. Es rumpelte, es rumorte, es fühlte sich an, als hätte man 20 Jahre alte Springerstiefel um die Füße gebunden. Auf Asphalt so elegant und komfortabel wie ein Elefant auf Schlittschuhen beim Eistanz. Der McLaren läuft und ignoriert, fast, jede Unebenheit. Die Lenkung bleibt präzise, man erinnert sich, wie die Sommerreifen abrollen und sucht den Unterschied. Man sucht lange. Bis man dann später auf Eis und Schnee unterwegs ist. Da fehlt der Vergleich.