McLaren 620R

Erste Runde vorbei, es geht dann mal los. Michael sagt anfangs die Gänge und Bremspunkte an. „Second, hart Brake, full throttle, go to the third“ und so weiter. Es gilt den Rhythmus zu finden, den Wagen verstehen, die Reifen zu lesen, die Bremsen einzuschätzen und die Strecke zu lernen. Rein und raus, zu früh oder zu spät einlenken, zu hart, zu früh, zu spät oder zu weich bremsen. Fehler, die den Wagen immer wieder rausbringen, in abbremsen, ihm keine Ruhe geben. Drei, vier Runden geht das so. Wie im Sprachunterricht, zuhören, nachplappern, noch mal hören, besser nachsprechen, langsam aber sicher verstehen und irgendwann wieder alles falsch machen. Demut und Motorsport sind Freund und Feind. Wer das nicht versteht, wird sich nie lange freuen.

Und der 620R? Er ist das zivile Pendant zum 570 GT4, jenem McLaren, der für den Renneinsatz gebaut ist und der kein Nummernschild tragen darf. Der 620 R hingegen darf das und ist trotzdem so messerscharf unterwegs wie ein Skalpell, so hart wie ein Pflasterstein auf dem Weg durch eine Fensterscheibe und so intelligent wie eine japanische Toilette, die den Befund gleich zum Proktologen schickt. Der Wagen ist clever, bügelt die meisten Sünden aus, kann immer deutlich mehr als der Fahrer und er spricht die Sprache er Profis, er ist ehrlich und er ist kein Schwätzer. Nach zwölf Runden steigst Du aus und schwärmst von der enormen, nachhaltigen Beschleunigung, die den Wagen bis zum Zenit der Drehzahlen treibt und dabei so klar und deutlich nach vorn rennt, wie man es eigentlich nur von sehr viel stärkeren Rennwagen kennt. Du erinnerst dich an diese lange Rechts, die du immer schneller gefahren bist, weil der Wagen dir immer und immer wieder gesagt hat, dass du ihm vertrauen kannst und dass es das auch deutlich schneller kannst. Und dann die Bremsen, so sauber, so knüppelhart, so fein dosierbar und vor allem so ausdauernd.





Aussteigen, abschnallen, Michael danken, weggehen, noch mal rumdrehen und über 300.000 Euro nachdenken. Noch ist er nicht ausverkauft, Corona sei dank.













Fotos: McLaren