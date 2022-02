Der Einstieg, wie immer, eine Nummer für sich. Nach dem dritten oder vierten Anlauf klappt´s dann sehr leicht. Die Scheren laufen weit genug nach oben, auch bei geschlossenem Verdeck ist da kein Problem erkennbar. Es sei denn, man übertrifft die Marke 2.0 Meter an Länge, dann wird’s eng. Mit 1,80 ist die McLaren-Welt ein Paradies. Die Sitze sehr bequem und an den Seiten schön eng. Das Lenkrad, mit Alcantara umgeben, liebt die Hände und umgekehrt. Überhaupt Alcantara, fast der ganze Innenraum ist mit dem in Japan erfundenen Microfaserstoff ausgelegt. Schöner Fahren ist zuweilen eine feine Sache.





Entlang diverser Hundertschaften an Kakteen, deren Arme manchmal die Sonne anbeten. Dazwischen Steppe und im Winterschlaf befindliche Riesenspinnen, Schlangen und andere Lebewesen, die wir auf keinen Fall wecken wollen. Wir wollen zum Arizona Motorsports Park Circuit, ein Spider in unseren Händen reicht vollkommen aus.





Mclaren 600LT Spider – Beste Laune auf dem Track

Die Meilen laufen dahin, hier und da sind Rückspiegel und Frontscheibe leer. Niemand da. Anhalten, den Sportkanal auf der Mittelkonsole einschalten und den Spider nach vorn schicken, nein nicht schicken, jagen. Da ist ein Doppelkupplungsgetriebe und das treibt die Gänge derart schnell, sauber und gekonnt durch die Welt des 600LT, dass es eine Freude ist. Bis 100 km/h vergehen gerade drei Sekunden. Oder weniger, wir hatten keine Messanlage zur Hand. Jedenfalls sind die 600 PS in Kombination mit dem Fahrwerk und dem Getriebe plus den Pirelli P Zero Trofeo bester Laune. Ein paar offene Kurven lassen die Vorfreude auf den Track spürbar anwachsen. In Deutschland würde man noch auf die Autobahn, die 324 km/h erleben oder noch besser den Weg dahin.

Einfahrt Park Circuit, in direkter Nachbarschaft hat eine Airbase der US-Luftwaffe ein paar F15 und F35 stationiert. Sie heben ab, sie kurven und sie landen wieder. Manchmal starten sie durch und dann bebt die Luft. Ein Tipp an Leute, die überlegen, wo man am besten eine Rennstrecke bauen kann. Eine Airbase ist ein feiner Nachbar, denn das Thema Lärmemission wird von den fliegenden Maschinen komplett übernommen.

Der LT biegt auf die Boxengasse ein, Jungs in McLaren-Kleidung prüfen Reifendrücke, Bremsscheiben, Helme werden gereicht, vorab angebotene Snacks lehnen wir dankend ab. Der Magen könnte dann später meckern. Eine erste Runde über das Terrain und schnell wird klar, dass eine unbekannte und komplett flache Strecke drei, vier Runden erkundet werden muss. Drei Geraden, eine Kombination aus Kurven direkt hintereinander plus sehr flache Kurbs sind zu meistern. Und dann ist da noch ein erheblicher Mange an Begabung in Sachen Rennsport. Der Wagen scheint in sich zu ruhen. Helm auf, Gurt an und der Streckenposten meldet freie Fahrt.