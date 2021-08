Mazda6 Sport Kombi im Test

Eleganter Laden

Gut sieht er aus, sehr gut sogar. Und damit ist der neue Kombi von Mazda ein echter Kandidat im Premiumsegment. Wir fuhren den 165-PS-Skyactive-Kombi. Mit allen technischen Helferlein plus Komfort und Zuladekapazität, die man sich wünscht.





Kombis sind erstmal praktisch. Vor allem hinten. Klappe auf, Zeug rein. Fertig. Dass die Ästhetik meist als „nice to have“ bezeichnet wird, ist da nur logisch. Kombis sind auch erstmal lang. Auf dass der Besuch im Baumarkt möglichst fruchtbar sein möge. Und dann sind da noch die Kids, welche den Wagen meist sehr routiniert in ein Kinderzimmer verwandeln und vor allem das Mobiliar mit härtesten Tests unter die Lupe nehmen. Ein guter Kombi ist dann, einem Golden Retriver gleich, ein sehr genügsamer und geduldiger Freund.





Ganz ohne Nachwuchs auf der hinteren Sitzreihe, ohne Kettensäge oder viertellange Bäume im Laderaum aber dafür mit reichlich Neugier haben wir den Sport Kombi von Mazda untersucht. Erst den Kombi, dann den Sport.





1.973 Liter sollen da hinten reinpassen. Wenn man die Rückenlehnen der hinteren Sitze nach vorn wirft. Nachgemessen haben wir das nicht, es wäre auch eine Dichtigkeitsprüfung gewesen. Zudem hatten wir keine 1.973 Liter Flüssigkeit zur Hand. Wir überlassen das den Spezialisten. Uns genügten ein paar Kartons, Wasserkisten und eine Leiter zwecks Installation einer Deckenlampe in einem Altbau. Und es passte, sogar ohne Frachtraum-Beladungs-Diplom.





Weiter vorn, wo der Mensch die Geschicke des Kombis lenkt und verstehen lernt, geht es auch geräumig aber auch komfortabel und informativ zu. Mazda hat gelernt, dass es nicht immer wie bei Captain Pickard zugehen muss. „Energie“ rufen, reicht nicht. Und der Chefsessel hat keine Armlehen, in die Knöpfe und Schalter verbaut wurden. Dafür ist ein Monitor auf der Mittelkonsole verantwortlich und in ihm leben und wirken jede Menge Informationen über das Auto, Musikstücke, Landkarten und allerlei digitale Knöpfe, mit denen man den Wagen so einstellen kann, wie man es will.





Noch weiter vorn sitzt ein Skyactive-Motor unter einer wohl geformten Blechhaube. Er ist berühmt und eine technische Besonderheit, die Mazda seit etlichen Jahren in seine Autos einbaut. Das Thema lautet: Verdichtung und Kompression. Seit einigen Jahren arbeiten die Japaner an einem Benzinmotor, der dank höherer Kompression deutlich weniger Treibstoff verbraucht und dabei auch spürbar weniger Schadstoffe ausstößt. Und die Laufruhe ist bemerkenswert und wir freuen uns besonders über den Geiz des Motors, der tatsächlich um sechs Liter verbraucht und dabei mehr als ausreichend Leistung abgibt.





Im Innenraum, die übliche Aura. Hochwertig, kein Schnickschnack, Leder, alle Knöpfe und Schalter ordentlich eingebaut, sehr gut erreichbar und die Sitze bieten mehr als genug Seitenhalt, was uns dann aber auch zum Thema Sportlichkeit, Längs- und Querdynamik führt. Kombis oder Kombinationskraftwagen sind ihrer Geschichte folgend Nutzfahrzeuge. Klappe auf, Zeug rein, Klappe zu. Vorher noch das Zeug festzurren, wenn es denn geht, weil der Wagen entsprechende Vorrichtungen hat. Und nun schwebt der Begriff Dynamik durch den Wagen. In Windeseile über die Autobahn? Kein Problem, gerade aus auf ebener Fläche sind 214 km/h machbar und auch lässig fahrbar. In 9,3 Sekunden aus dem Stand bis Tempo 100? Kann er, sollte aber für einen mittelstark beladenen Kombi kein Thema sein, denn alles, was im Wagen nicht festgebunden wurde, folgt der Physik und die sagt: „Wenn ein Auto beschleunigt, fliegt alles, was lose rumliegt, nach hinten. Und wenn das Auto dann entschleunigt wird, rutscht all´ das lose Zeug wieder nach vor. In Kurven gehe ich Euch mit der Zentripidalkraft auf den Wecker und Sprunghügel mag ich besonders, denn dann streben alle Dinge im Auto gen Himmel. Der Wagen sowieso.“ Deshalb gilt, ein Kombi mit Ladung sollte Ruhe-Modus bewegt werden.





Wir haben also dem 6 Sport Kombi entladen und die Besatzung festgebunden. Los. Kurven rein und wieder raus, der Mazda neigt ganz leicht zum Übersteuern. Was aber kein Problem darstellt, weil die Elektronik den Kombi wieder einfängt und das auf Gentleman-Art, also fast unbemerkt. Wer den Japaner allerdings zu arg rannimmt, sollte das Heck freundlich grüßen, wenn es plötzlich im Seitenfenster auftaucht. Physik halt.





War sonst noch was? Klar, das Fazit.





Er kann sportlich, also vornehm sportlich. Er kann sparsam, sehr sparsam. Er kann komfortabel, auch dank der enormen Laufruhe des Motors. Und er kann praktisch, weil die Ladekante so schön tief, der Laderaum so umfangreich und er kann elegant, weil die Designer bei Mazda diesem Kombi ein sehr eindrucksvolles, ausdrucksstarkes Kleid gezeichnet haben. Und der Preis kann sich auch sehen lassen, weil man für sein Geld reichlich Auto bekommt.

















Die technischen Fakten (laut Hersteller):

MX-5 Skyactive G 165 FWD

Motor: 4 Zylinder Reihe

Hubraum: 1.998 ccm

Leistung: 121 kW / 165 PS bei 6.000 U/min

Drehmoment: 213 Nm bei 4.000 U/min

Antrieb: Hinterräder

Getriebe: 6-Gang Handschalter





Maße:

Länge: 4.805 mm

Breite: 1.840 mm (mit Spiegel: 2.090)

Höhe: 1.480 mm

Radstand: 2.750 mm

Leergewicht: 1.485 kg

Gepäckraum: 522 – 1.873 l

Tank: 62 l





Fahrleistungen:

0-100 km/h: 9,3 Sekunden

Top Speed: 214 km/h





Verbrauch und C02

kombiniert: 6,6 l/100km

CO2: 157 g/km





Preis in Deutschland ab: 34.590,00 Euro inkl. MwSt.