Maserati Trofeo

Eine Limousine. Knapp fünf Meter lang. Heckantrieb rund 1.900 Kilo schwer. Und eben mit dem Trofeo-Label versehen. Also 580 PS plus 730 Newtonmeter Drehmoment. Der Track wartet. Die Reifen sind bereits warm, die Bremsen sind ready. Los.

Die ersten Kurven zur Orientierung, zur Gewöhnung noch im Sportmodus. Die Gerade nimmt der Viertürer schon im Corsa-Trimm. Und das meint: keine Fangleinen, das Fahrwerk so straff und stramm wie möglich. Motorsteuerung, Getriebe und Fahrer so konzentriert wie nötig. Im Vergleich zum Levante wirkt der Ghibli eher leichtfüßig, die Sitzposition ist natürlich anders, tiefer und sportlicher. Traktion scheint auch für den Ghibli eine Art Grundnahrungsmittel zu sein, er klebt, er haftet und er greift mit Nachdruck in den Asphalt. Kurven sind Freudenspender, Geraden sind Startbahnen. Der Mensch am Steuer ignoriert recht schnell die hinteren Sitze. Sässe dort jemand, er würde das Thema Nahrungsmittel ein wenig unentspannter erleben.

Er wankt nicht, wirft sich in die Biegungen, das Heck will, das das Heck will. Raus aus dem Inneren der Kurve, rein in den Seitenspiegel. Und der Gasfuß verhindert den Ausflug. Kurz nur aber nachhaltig den Fuß senken, der V8 singt dazu und die Kurve ist Vergangenheit. Dann ist der Ghibli wieder die Limousine. Mit Komfort, Kraft und dieser schönen Eleganz. Und in der Boxengasse winkt der Quattroporte.

Das gleiche Spiel, diesmal mit dem Star der Truppe. 5,3 Meter lang, einen winzigen Tick langsamer bis 100 km/h. Aber dafür eine deutlich sichtbare Nuance eleganter, klassischer und noch mehr Grandezza auf den Rippen. Hier steigt wer aus. Am liebsten vor der Drehtüre des Grand Hotels. Das ist heute so und das war auch vor Anfang der 60er so.

Der Signore betritt die Arena, der V8 singt scheinbar noch tiefer, noch souveräner. Auch hier 580 PS, 730 Newtonmeter. Die Sitzbank weiter hinten ist leer. Der Chauffeur schraubt die Mutter aller Sportlimousinen in die erste Kurve, das heck spielt mit, grinst und erklärt, dass es doch ein wenig mehr Schwung will. Kein Thema. Wir machen das. Noch im Sport-Modus und jetzt, klick, im Corsa-Tackt. Noch eine Kurve und siehe da, das Heck kommt, schüchtern zunächst, dann mutiger. Der Gasfuß bremst den Hintern ein, der Motor schiebt seine ganze Kraft an die Hinterräder und die verspeisen die Gerade, als wäre sie eine Antipasto. So geht das weiter und weiter. Der große Maserati schlemmt sich durch das Menü. Bis zum Dessert. Keine Überraschung. Der Quattroporte steht Ghibli und Levante in fast nichts nach. Nur die Geländekompetenz hat frühe Grenzen. Und wir rollen jetzt in die Box und denken uns ein Fazit aus.

Was kann Trofeo? Jede Menge. Natürlich Power, Sport und Traktion. Der Spagat wird weiter, eleganter. Das Thema Ästhetik haben die Italiener behutsam und trotzdem sichtbar behandelt. Nüstern auf der Motorhaube, große Felgen, ein wenig Carbon. Jedes Model ist immer noch Ghibli, Levante oder Quattroprte. Aber eben mit dieser deutlichen Handvoll Pfeffer unter der Haube. Für den kleinen Freudentanz zwischendurch.

Fotos: Maserati