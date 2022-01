Maserati MC20

Die ersten Meter lassen dich begeistert zurück. Diese Lebensfreude. Er rennt los wie ein junger Hund, der von der Leine gelassen wurde. Immer der Nase nach, immer einen Schritt schneller als Frauchen oder Herrchen. Und er rutscht nicht aus, findet seinen Weg und erreicht sein Ziel. Auf den Geraden sieht er weit vorn das Leckerli, er nimmt Maß und stürzt sich darauf, als wäre der kleine Keks in einen Zaubertrank gefallen. Dann die Kurve. Dahinter könnte eine leckere Überraschung warten. Den kürzesten Weg wählen, alle vier Pfoten fest mit dem Untergrund verbunden, er schreit ein wenig, jauchzen, hätte er ein Zunge, sie würde aus dem Mund hängen und tanzen. Wir sitzen drin, im sehr gut sitzenden Sitz, greifen das Lenkrad, drehen daran, der Gasfuß senkt und hebt sich wie eine Beatmungsmaschine, nur deutlich schneller. Der linke Fuß dirigiert die sehr wirkungsvollen und standhaften Bremsen. Die beiden Zeigefinger kommandieren das Getriebe, rauf und runter. Keine Unterbrechungen der Zugkraft. Runde um Runde zeigt uns der Italiener, dass der für die Rennstrecke gebaut wurde und nun zeigen will, was er außerhalb des Tracks so anzubieten hat.





Der Autodromo di Modena liegt hinter uns, das Hinterland lockt. Mit fabelhaften Aussichten, eine ganze Armee an Zypressen steht Spalier. Der MC20 grüßt zurück, in dem er seine zwei Fanfaren, direkt über dem Diffusor, erklingen läßt. Die Emiglia Romana zeigt sich von ihrer friedlichen, romanischen Seite. Es grünt und der gelbe Maserati strahlt mit der Landschaft um die Wette. Der Tourismus ist im Grunde kaum spürbar. Keine Wohnmobile oder Wohnwagen, die hinter erschöpften SUVs herlaufen. Die Strassen sind frei, ein paar Einheimische schauen uns nach. Hören zu und an einem Parkplatz wird die Marke sofort identifiziert, der Rest sind Fragen. Und immer wieder „bella macina, komplimenti“. Wir geben das gern weiter.