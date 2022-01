Maserati Levante Hybrid

Der Verdichter hat offenbar Pause. Aber wir werden auch später nicht merken., was er gerade tut. Das Pfeifen alter Turbolader hört man nicht mehr, der Vierzylinder brummt, wenn man ihn in höheren Drehzahlen laufen läßt. Und die Dämmung des Wagens ist vorzüglich.

Auf der ersten Landstraße, alles leer. Kurven und Geraden sorgfältig nacheinander aufgereiht, locken mit feinen Versprechen. Gas geben, vorher runter schalten, noch früher den Sportmodus wählen. Also die Federwege ein wenig kürzer, die Lenkung straffer, das Gaspedal sendet den Druck des Fusses noch direkter an den Motor und irgendwie ist auch der Fahrer deutlich konzentrierter unterwegs. Das, was Autos mit hohem Schwerpunkt gerne tun, wanken, ist dem Levante offenbar fremd. Schnelle, enge Kurven werden sauber und sehr gerade genommen. Lange, noch schnellere Kurven sind auch kein Problem. Wenn Lenkeinschlag und Geschwindigkeit nicht so recht zusammen passen, kümmert sich die Elektronik um eventuelle Ausbruchsversuche. Früher, sehr viel früher waren sehr motivierte Menschen am Steuer eines Maserati oder ähnlicher Mobile schnell überfordert. Heute grenzen Unfälle durch überhöhte Geschwindigkeit meist an Vorsatz.

Es geht bergauf, bergab, die längsten Kurven nimmt der Levante mit einer feinen Mischung aus Drang und Lässigkeit. Die Sitze halten den Mensch, der Vierzylinder spürt jetzt den heissen Atem des Verdichters, es ginge immer noch einen spürbaren Touch schneller, 450 Newtonmeter Drehmoment mischen sich ein in diese Tour. Es hagelt Lenkmanöver, Querbeschleunigung plus Wankausgleich. Der Wankstabilisator gewinnt ein ums andere Mal. Und das Auge staunt über den Hybrid, der später an der Tankstelle den Geizhals gibt. Um die zehn Liter, nach einer Fahrt, die bei anderen Autos die Marke 15 locker genommen hätte. Wieder einsteigen und mit Davide Grasso, dem CEO von Maserati über die Zukunft des Dreizack sprechen. Mit Blick auf die untergehende Sonne und als Vorspeise ein paar Geschichten über Corona und seine Reiseüberraschungen. Und dann schafft Davide die Abgasanlagen aller Maserati ab. Zukünftig. Ohne Ausnahme, was wir dann bedauern. Den MC20 haben wir erlebt, mit Abgasanlage plus V6. Aber darüber schreiben wir noch was auf.