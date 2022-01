Lexus NX 450h

Wenn dieser Japaner noch mehr Konturen hätte, man könnte ihn glatt für ein Kunstwerk halten. Egel wo, das Auge bleibt hängen. Ein optischer Rundgang um diesen NX dauert wirklich lange. Dass die Kühlermaske einen anschreit, ist mittlerweile obligatorisch. Links und rechts davon zwei mächtige Lufteinlässe, wie Eingänge zu einem geheimen Bunker und darüber diese sehr, sehr schmalen Leuchten, die dem Hybrid ein Gesicht geben, das man ernst nehmen sollte. Kein Spielkram aus Japan.





Die Radläufe, vorn wie auch hinten, als Ansage nicht zu übersehen. Kraft und Dynamik versprechend, dazwischen von der A-bis zur C-Säule, Linien, scharf geschnitten, Schatten und Farbwechsel, je nach Blickwinkel und Lichteinstrahlung. As lebe dieser Corpus. Hinten dann, volle Kante, nüchtern, symmetrisch, streng und technisch. Die Spange in der Mitte als Verbindung beider Leuchten. Mittlerweile obligatorisch.

Das gesamte Fahrzeug, seine Figur, seine Erscheinung, ein Statement, eine Ansage. „Wir sind Lexus und wir wissen, wo rechts und links ist.“ Klar, das wisst Ihr schon lange.“





Der Innenraum. Vollgepackt mit Qualität. Leder, Kunststoff, Metall und Glas. Das Alles zu einem Raum der Technik und der japanischen Tradition erklärt. Wohnlich, irgendwie. Komfortabel, unbedingt. Hochwertig, ganz klar. Lexus kann das schon lange. Früher eher unaufgeregt, fast spießig. Jetzt, japanische Avantgarde. Mehr als Premium, am Sockel des Luxus und darüber hinaus. Diesen Tick mehr, als die Mitbewerber, vor allem aus Deutschland. Unverkennbar, typisch und mit dem Suchtfaktor versehen. Man will dieses Angebot an Komfort und Lifestyle nicht abgegeben. So schafft man Kiundenbindung. Mit Qualität.





Und unter dem Blechkleid? PlugInHybrid? Wo doch Lexus mit seinen Vollhybriden das Thema „Verbrauch und Realität“ auf eine sehr stabile Ebene gesetzt hat. Wo 5,4 Liter pro Hundert Kilometer drauf steht, sind auch 5,4 Liter drin. PlugIn versprechen ein oder zwei Liter und wehe, du läßt den Wagen laufen, wehe du füllst den Akku nicht regelmäßig auf. Oder noch schlimmer, Du lädst den Akku per Verbrenner. Dann wird’s schnell zweistellig. Die staatliche Konjunkturspritze bleibt dann als einziges Kaufargument.





Der NX verspricht 1,1 Liter auf 100 Kilometer. Kann er das wirklich? Klar, theoretisch. Also jeden Abend den Akku im Carport aufladen und am Tage maximal 100 Kilometer fahren. Langsam und mit Bedacht. Rekuperation hilft. Also den Gasfuß im Griff haben. Dann, aber nur dann funktioniert es.