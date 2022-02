Vor uns erscheint eine Gerade, aus 20 km/h werden 100, der V8 und seine vier Lautsprecher verkünden unsere Ankunft im Kurvenwald. Es klingt nach Kraft, nach der Lust auf den lebenswichtigen Sauerstoff, der Motor saugt und verbrennt, das Cabrio verwandelt sich mühelos in ein Sportcoupé. Das Thema Steifigkeit streift dieser Lexus so lässig ab, wie eine Winterjacke in der Sauna. Er läuft durch die Kurven, die Lenkung so präzise wie ein Uhrwerk mit Prädikat, das restliche Fahrwerk ist auf Sport eingestellt und der komplette Wagen weigert sich beharrlich mit Wankbewegungen jedweder Art aufzuwarten.





Lexus LC Cabrio – Steif wie ein Brett





Das Ding ist steif wie ein Brett und wäre da nicht die Physik, wir würden den Gasfuß noch ein paar Zentimeter weiter nach unten drücken. Allein die Musik aus den Endrohren begeistert immer mehr, die Sitze umarmen den Körper, halten und massieren, wenn es denn erwünscht ist.





Oben angekommen, ein paar Kilometer Landstraße ohne grosse Lenkbewegungen. Wieder diese Mühelosigkeit, mit der der Lexus nach vorn läuft, das Dach vorher geschlossen und die Dämmung ausgiebig erlebt. Ruhe und der Luxus, den man bei Lexus so ausgiebig und mit handwerklicher Tradition pflegt. Bestes Leder, noch besser verarbeitet, dazu das Design im Innenraum, das nicht allen gefallen muss, aber in sich stimmig und durchdacht ist.





Später auf der Autobahn, man könnte ihn bis 270 laufen lassen. Bei 220 dreht uns der Verkehr den Hahn ab, dafür diverse Male die wunderbare vertonte Beschleunigung. Und diese saubere Mischung aus Sport und Komfort, wie man sie in offenen Coupés dieser Kategorie eigentlich nicht mehr findet. Der Markt zu klein, zu sehr auf Zweisitzer orientiert. Nur der 8er BMW kann da mitspielen. Und der Lexus läuft trotzdem in seiner eigenen Liga umher, weil er diesen sehr speziellen Lexus-Charme in sich trägt. Handwerk, Tradition und natürlich der V8-Sauger, dessen Musik kein Turbo auch nur im Ansatz nachspielen kann.









Fotos: Lexus