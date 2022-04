Man bekommt noch mehr. Neben der Ansaugstimme verführt der LC mit dem Luxus des eigenständigen Designs, dem Interieur des Besonderen. Also feines Leder, ein sattes Volant, der Monitor in der Mitte der Konsole zeigt alles an Infos glasklar und sehr schnell. Ein paar Schalter, Knöpfe und ein Touchfeld hier und da. Die Mischung aus digitaler Kommunikation und haptischer Erlebniswelt ist wohl durchdacht. Der Sprung in die kühle Zukunft endet eben nicht im totalen Verzicht auf alles, was wir vor zwanzig Jahren in der Fahrschule erlebt haben. Ausserdem wissen die Menschen bei Lexus sehr wohl, dass man das Auto nicht erfunden haben muss, um trotzdem Mensch und Maschine mittels Emotionalität miteinander zu verbinden.









Ein Feld, landwirtschaftliche Nutzfläche, dahinter Bäume und darüber ein feines Wolkenbild. Der Lexus steht davor, Posing auf einfachste Art, die Proportionen zeigend. Überhänge vorn und hinten. Das Thema Luftführung wird sichtbar, auch als Zeichen der Moderne, obwohl der LC eben nicht so durchlöchert wurde, wie zeitgenössische Supersportler. Man weiß um die hohe Relevanz kühler Bremsen und Reifen, das Thema Abtrieb ist auch wichtig, aber die Ästhetik fährt immer mit. Die üblichen Stammtisch-Werte verkünden dann auch eine klare Botschaft. Der LC500 ist ein Sport-Coupé alter Schule. Also Motor, großvolumig, vorn. Laufruhe, Kondition, Durchzug, alles wie gewünscht. Kein Theater an der Ampel, kein Bedürfnis nach Spuren im Asphalt, keine Wettläufe mit Pubertierenden aus der Tuning-Klasse und schon gar keine Vergleiche diverser Geschlechtsteile. Man hat was man hat.





Wie also fühlt sich das an, wenn der V8 im Leerlauf auf den ersten Gang wartet? Souverän, auf alle Fälle. Ein wenig klassisch, untypisch, auffallend. Der LC ist selten, er provoziert Kommentare. Daumen hoch, Fragen nach der Herkunft werden gestellt. Er fühlt sich tatsächlich nach 100.000,00 Euro an und ersieht auch danach aus. Die Sitze bequem, das Handling nicht super leichtfüssig, aber schnell und präzise. Die Lieber japanischer Ingenieure nach perfekter Technik ist spürbar, fühlbar und eins ist sehr wichtig.





Der LC ist keine Kopie deutscher, britischer oder italienischer Produkte, der LC ist Japaner. Also: Im Innenraum ein wenig verspielt, der Motor eine echte Maschine, das Getriebe routiniert und sehr gewissenhaft, einem sehr guten Buchhalter gleich, all´ die kleinen Motoren, die die beiden Sitze in Bewegung halten und dann natürlich das Fahrwerk, in seiner Abstimmung grundsätzlich eher komfortabel, im Sport-Modus dann ehrgeiziger. Die Dämpfer filtern grober, die Lenkung direkter, das Gaspedal näher am Motor. Man spürt mehr Lust auf Kurven, auf lange Geraden, auf denen man stehen bleibt und den Begrenzer austestet. Bis der Motor nicht mehr will, der nächste Gang mitspielen möchte. Das ganze technische Team spielt noch engagierter mit. Der LC wird dadurch nicht zum Profi, aber zu einem sehr begabten Amateur. Und immer dabei, der V8 und er bläst und saugt, dass es eine Freude ist.

Und hier noch eine Info von Lexus. Auf dem Pariser Auto Salon Mondial zeigt Lexus den LC in der Yellow Edition. Das Besondere: der Farbton „Flare Yellow“, Semianilinledersitze, HeadUp-Display, Allradlenkung, Torsen-Sperrdifferenzial und einen ausfahrbaren Heckspoiler. Einen Preis haben wir nicht zur Hand, den sollte aber der örtliche Lexus-Händler bald haben.

Fotos: Lexus / Ralf Bernert