Land Rover New Defender

Aus der Not heraus konstruiert, nach dem Krieg, als Helfer auf dem Lande. Dazu dann die Karriere beim Militär, der UN und natürlich bei Daktari als Dienstwagen im afrikanischen Busch. Der Defender, anfangs noch schlicht Land Rover getauft, fuhr, watete, kletterte, schwamm fast und kroch häufiger über die unbefestigte Erde als alle anderen Autos zusammen, er fand viele Freunde und war dann doch irgendwann zu alt, zu knöchrig und, ganz offiziell, für Fußgänger im Falle eines Zusammenstosses, zu gefährlich. Mehr als zwei Millionen wurden verkauft, mehr als 70 Prozent davon sind wohl noch unterwegs. Ob der New Defender das schafft? Wir wissen es nicht.





Die Unterschiede zwischen dem 110er New Defender mit dem Fünfliter V8 Benziner und 525 PS und dem letzten Defender sind deftig. Deutlich mehr Motorleistung, mehr Gewicht, mehr Komfort und vor allem mehr Preis. Unser Testwagen, der 110 P525 fängt mit 121.200,00 Euro an, der Vorgänger war da bescheidener, preiswerte, langsamer, eher schüchtern. Und wenn man den Konfigurator nutzt und alles ankreuzt, darf man den P525 dann doch für gute 140.000 Euro mit nach Hause nehmen. Dafür gibt’s dann aber auch allerlei Zubehör, den der Vorgänger noch nicht mal aussprechen konnte.





Unser Kandidat lief mit uns eine Woche durch Hamburg und seine Umgebung. Plus ein paar Ausflüge ins Gelände. Und was er uns erzählte war eindrucksvoll, glaubwürdig und auch überraschend. Der Brite im Gewand eines groben Antipuristen will mit Details punkten, er gibt den flexiblen Stadt-Land-Fluss-Könner. Und egal wo man ihn hinschickt, er war schon da. Hat den Drive auf Asphalt, den Kick in der Stadt und den Blues im Gelände. Er spricht von Hightech und Tradition, von grobstolligen Reifen und Abrollkomfort, von USB-Anschlüssen und 90 Zentimeter Watttiefe, von so vielen digitalen Helferlein, Sensoren und dem Blick durch die Motorhaube. Er hört nicht auf, das alles zu erklären, aufzuzählen. Stolz ist er, sicher diesen Tick eitel, den er sich noch verdienen muss.

Im Gelände, zwischen den Bäumen, den hohen Steinwänden, die gigantische Maschinen in den Berg geknabbert und geschabt haben, quatscht der Jungspund alles nieder. Er spaziert durch die Unwegsamkeit des Geländes, als wäre das alles Kinderkram. Unterfordert, gelangweilt und auch irgendwie fehl am Platz. Dieser Defender wirkt wie ein Profi in der Bezirksliga. Die Technik in ihm kennen wir zum großen Teil aus dem sehr guten Discovery Sport. Wer ihn festfahren will, muss sich was einfallen lassen. Vorsatz. Die Übungen, die man uns und dem Wagen hier vorsetzt, sind einfach, Routine, Fingerübungen. Viel spannender ist die Frage nach dem Alltag auf Asphalt.

Alltag und Asphalt, das meint: schnell, komfortabel, praktisch und irgendwie auch immer ein wenig Routine, was in einem nagelneuen Defender nicht ganz so einfach ist, vor allem, wenn einem die Produkte von Land Rover fremd sind. Neukunden werden lernen müssen. Wir auch, weil uns der Vorgänger noch immer in den Knochen steckt. Und der Neue präsentiert sich, als hätte man den Alten in eine Selbsthilfegruppe gesteckt und ihm beigebracht, dass die Erde kein Spielplatz ist und loses Geröll keine Naturkonstante darstellt. Asphalt, so fern er von jeder Art Gelände auch sein mag, ist die, mittlerweile, natürlichste Unterlage für Autos und andere Fortbewegungsmittel, also auch für den New Defender.