Jetzt auch der Evo, jene Ausprägung des Huracán, die man als die stärkste bezeichnen kann. Heckantrieb, als Quell´ der Fahrfreude, weil man mit ihm den feinen Drift dann doch ein wenig leichter erleben soll.

Leichter ist er geworden, Allrad raus, Hinterradantrieb rein. Fast 30 Kilo hat das gebracht. Dass der V10 nun ein paar Leistungspunkte weniger auf die Welle bringt, ist zu verschmerzen. 610 Pferde und 560 Nm an Drehmoment sind noch immer eine Ansage, vor allem bei weniger als 1400 Kilo Leergewicht. Irgendwie ist dieser Lamborghini ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Man ist näher an ihm dran, der Antrieb ist diese deutliche Nuance mechanischer, direkter und vermutlich auch klarer.

Da wäre noch der Motor, welcher uns schon oft entzückt, ja begeistert hat. V10 ohne Turbo, ein Sauger der alten Schule. Bis 8000 Umdrehungen mit der dazu passenden Musik aus den Endrohren plus das Luftholen zwischen den Gängen. Atemberaubend.

Sie haben ihm eine spezielle Traktionskontrolle eingebaut, wegen des Heckantriebes und der damit verbunden Driftlust. Man soll damit den Drift noch besser, noch sauberer erleben können. Weil die Traktion am Kurvenausgang, also in der Umlenkphase oft abrupt abreissen kann.

Lamborghini Huracán Evo RWD – Auf die Hinterbeine gestellt

Vorn, in den beiden Lufteinlässen, haben sie Finnen eingebaut. Zur besseren Luftführung. Hinten, weit unten, sitzt ein neuer Diffusor. Zur besseren Luftführung. Logisch. Und im Innenraum sitzt ein 8,4-Zoll-Monitor. Für alle digitalen Dinge, Informationen und Telefonie.

Und sonst? Eine neue Außenfarbe gibt es auch: Giallo Belenus.

Die technischen Daten (laut Hersteller):

Motor: V10

Hubraum: 5.204 ccm

Leistung: 449 kW / 610 PS bei 8.000 U/min

Drehmoment: 560 Nm bei 6.500 U/min

Antrieb: Hinterradantrieb

Getriebe: 7-Gang DKG

Maße:

Länge: 4.520 mm

Breite: 1.933 mm

Höhe: 1.165 mm

Radstand: 2.620 mm

Wendekreis: 10,9 m

Tank: 83 l

Leergewicht: 1.389 kg

Zuladung: 578 kg

Leistungsgewicht: 2,22 kg/PS

Kofferraum: 100 l

Fahrleistungen/Verbrauch:

Top Speed: 325 km/h (abgeregelt)

0-100 km/h: 3.3 s

0-200 km/h: 9,3 s

Euro-6d-TEMP

Verbrauch kombiniert nach WLTP: 13,8 l/100 km

CO2 kombiniert nach WLTP: 330 g/km

Preis in Deutschland ab: 159.443,00 Euro exkl. Steuer

Auslieferung: ab Frühjahr 2020