Ok, das Heck mit vier Endrohren macht dann doch was her. Und die hoch gezogenen Rückleuchten mit Spange als Brücke. Überhaupt Brücke, als Stichwort bestens geeignet, weil der neue, leicht optimierte Stinger nur einen kurzen Steg zum Vorgänger braucht. Das Prinzip bleibt erhalten. Der Motor, noch immer der saftige V6, mit dem Ansprechverhalten eines echten V6. Dazu reichlich Musik aus dem Hintern, was absolut positiv gemeint ist. Kraftvoll, klar und sicher auch nachhaltig.





Wir waren unterwegs mit ihm. Als Insassen, Bediener und Erklärer, weil man uns hier und da wissen liess, dass dieser Wagen dann doch nicht so bekannt ist. Ein Koreaner mit Biss, als kleiner und deutlicher Hinweis auf die Lust der KIA-Entwickler auf Dynamik, Sport und Komfort unter einem Dach.





Bevor wir einsteigen, lesen wir von 366 PS und 510 Newtonmeter. Das reicht eigentlich schon und wir lesen weiter. Allradantrieb und alles, was man an Assistenten auf dem Markt kaufen und einbauen kann. Der Stinger ist komplett. Vollausstattung, der große Monitor ist als Behausung allerlei digitaler Lebewesen bestens geeignet. Hinter dem Screen leben derart viele Dinge, man kann von einer Stadt sprechen. Cloud-basiert, also ausgelagert, damit die Festplatte nicht überläuft und man ganz fix neue Infos auf dem Bildschirm sehen kann. Zwei Smartphones gleichzeitig über Bluetooth mit dem Auto verbinden, geht klar. Individuelle Split-Screen-Funktion, geht auch klar. KIA bietet auch eigene Dienste an. Navi, Kommunikation, Verkehrsinfos, Parkplatz-Infos und so weiter. Es regnet Infos im Stinger.





Und trotzdem, wir wollen fahren. Sofort. Motor an, Hebel nach hinten, los. Die Lenkung leichtgängig, was sehr gut beim Manövrieren ist und trotzdem präzise, was gut beim Kurven-Tango ist. Wer führt? Der Pilot, der Wagen gehorcht. Auf´s Wort, wenn es sein muss. Spracherkennung. Klar.

Jetzt aber. Die ersten Kurven, Geraden und Biegungen sind Fingerübungen. Eingrooven, gewöhnen, die Balance des Wagens erkennen, spüren. Der Wagen kommuniziert sauber, klar und ehrlich. Soweit die Elektronik das zulassen kann. Allrad, aber im besten Fall zu hundert Prozent Hinterräder. Das sollte man wissen. Vorher. Der Stachel rennt also mit Zunder auf die Kurve zu, die Brembos packen zu, wie Brembos eben zupacken. Wie ein zwei Meter Türsteher, mit dem Kreuz eines echt talentierten Möbelpackers, der Dich aus dem Club werfen wird. Am Kragen und du kannst zappeln wie ein junger Hering, er hat dich. Und die Brembos haben den Stinger. Also rein in die Kurve, den Scheitel anvisieren, der Fuß schwebt über dem Gaspedal und senkt sich dann so schön zackig, wie ein Fallbeil, nur ohne Klinge. Der Stinger hebt das Haupt kaum merklich und rennt raus auf die Gerade. Das Heck rennt brav mit, in der Spur. Die Lenkung lenkt, sauber, präzise und dein ganzes Vertrauen in diesen Wagen lernt ein neues Niveau kennen.