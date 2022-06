Da sind schon zu viele Lieferwagen ohne Schiebetür dafür mit 500 PS und V8 unterwegs. Fünf Meter lang, Allrad, als Coupé getarnt, hier und da mit den großen E ganz rechts auf dem Kennzeichen. Und wenn man sie auf der Straße sieht, hört man sie auch. Der E-Motor ruht oder liegt komplett im Koma, träumt von Ladestationen.





Und ginge es beim Image eines Autos um Ästhetik, Qualität und Energie-Effizienz, der Sorento würde soviel kosten wie manch ein Daimler, BMW oder Audi. Er stünde vor Stadtvillen, vor Garagen und nicht darin und sein Schlüssel läge gern auf Tischen in angesagten Bars. Na ja. Der Sorento ist in diesem Falle ein genügsamer, stiller Geselle. Er ist sicher einer der feinsten SUV auf unseren Straßen, vor allem die vierte, aktuelle Generation.





Auch wenn glänzendes Grau hierzulande gern als Leasing-Grau verwendet wird und nicht gerade als Kennzeichen kreativer Farbwahl erkannt wird, steht dem Sorento diese Farbe doch sehr gut.





Mitnehmen kann man im neuen Sportage eine ganze Menge. Zwischen 562 und 1.751 Liter und beim Diesel mit 48 Volt sind nur 526 Liter nutzbar, bei hochgeklappten Sitzen. Unser Tester, ein Benziner mit 48-Volt-Anlage und 150 PS Leistung, bringt laut Beipackzettel knapp 200 km/h auf die Strasse, in 8,8 Sekunden soll er 100 km/h erreichen und beim Verbrauch sollen 5,7 l/100 km machbar sein.





Vor der Fahrt, wie immer der Qualitätscheck, per Auge und Handinnenflächen. KIA kann es, sichtbar, fühl- und hörbar. Die Verarbeitung aller Materialien ist KIA-like, also bestens. Die Dämmung wirkt sehr deutlich, selbst wenn man den Vierzylinder mal auf Tour schickt, werden die Insassen nur leicht darüber informiert. Die Reifen haben uns ein wenig geärgert, weil der Abroll-Komfort besser sein könnte. Bei den Themen Traktion, Fahrsicherheit und Antrieb ist der Koreaner ganz in seinem Element. Die Fahrassistenten arbeiten wie echte Bodyguards, sie schützen den Wagen, die Insassen und alles drum herum. Selbst die Parkerei haben die cleveren Freunde im Griff, gegen Aufpreis läßt sich der schneidige Asiate sogar per beim Parken von Draussen beobachten. Der Antrieb ist nicht der stärkste, aber dafür recht effizient, auch weil der Segelmodus ordentlich Energie sparen kann, so man ihn denn auch läßt.





Unser Sportage kann offiziell 200 km/h schnell sein, er kann aus dem Stand flott nach vorn laufen und er ist mit 250 Newtonmeter nicht schlecht aus der Drehzahlmitte unterwegs. Dass man den Vierzylinder auch sparsam bewegen kann, haben wir erlebt. Allerdings bracht es dazu einen Tick Vernunft im Gasfuß. Wo immer es ging, hissten wir die Segel, wo immer es nicht notwenig war, rollet der Wagen mit 1.500 Touren durch die Gegend. Vorausschauendes Fahren vorausgesetzt, sind weniger als sechs Liter durchaus realistisch. Uns zeigte die Verbrauchsanzeige sogar 5,2 Liter an. Es geht also.





Ein paar Worte zum Abschied. Der neue Sportage ist ein attraktiver, in seinem Segment sogar sehr attraktiver Wagen. Er strotzt nur so vor kleinen, witzigen und praktischen Details. Sein Innenleben ist vollgestopft mit hochmoderner Technik und er kann reichlich laden. Dass er dank der Segeltechnik in Kombination mit einem intelligenten Gasfuß sogar sehr sparsam sein kann, hat uns nicht überrascht. KIA hat auch mit anderen Modellen belegt, dass Effizienz kein Hexenwerk sein muss.

Fotos: KIA