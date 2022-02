Ferrari GTC4 V12 Lusso

Überhaupt, die Fahrerei. Ein Genuss in allen Lagen. Der knapp fünf Meter lange und rund 1.800 Kilo schwere Ferrari ist ein Meister, wenn es um Souveränität geht. Er schlendert fast geräuschlos, dafür umso sichtbarer im Schritttempo durch die Stadt, er ist komfortabel und bequem, man sitzt auf allen vier Sesseln auf bestem Leder und die zwölf Zylinder plus die vier Endrohre können einen Sound nach innen zaubern, den man als im positivsten Sinne betörend nennen darf. Erreicht der GTC4 Lusso freies Gelände, sprich die Landstrasse, werden Kräfte frei, die man bis Tempo 100 immer wieder erleben will. Man läßt den Wagen laufen, man bremst ihn wieder ein und der Spaß geht von vorn los. Spielerei? Ja, aber die beste von allen. Wenn der Weg dann, dank feinster Kurven, den Talenten dieses Italieners exakt in die Hände spielt, reicht die Zeit so gut wie nie. Der Spielplatz des Viersitzers aus Maranello ist jeder nur erdenkliche Weg, jeder Untergrund und nahezu jedes Terrain. Wir haben den Lusso auf der Autobahn nahezu 300 laufen lassen und dabei erlebt, dass unser Freund sich so richtig ausgetobt hat. Blitzschnell und auch bei hohem Tempo absolut sauber in der Spur. Kein Hauch von Unruhe, nur der V12 jauchzte vor Vergnügen ob des Freilaufs. Wir haben in auf einem gefrorenen See in Norden Finnlands auf Pirellis ohne Spikes derart filigran erlebt, man war geneigt, diesen Ferrari in die Riege der All Terrain Vehicles einzureihen und haben dann eine neue Kategorie eröffnet: All Terrain Sportscar. Und das passt wie die Faust auf´s Auge.





Und im Kurvenparadies, einer kleinen, feinen Landstrasse im Taunus, haben uns vor allem die exzellenten Getriebe in Zusammenarbeit mit dem 690-PS-Motor einige der schönsten Auto-Momente unseres motorisierten Daseins beschert. Dass der Wagen in weniger als 3,5 Sekunden die Marke 100 km/h erreicht, geschenkt, dass man dabei das Gefühl hat, er könnte in diesem Tempo noch deutlich mehr schaffen, auch geschenkt. Die präzise Lenkung, die Dämpfer, die exzellenten Reifen und die sehr steife Karosserie verwandeln den GTC4 ansatzlos in einen echten Supersportwagen, was bei einem Leergewicht von 1790 Kilo, einem Radstand von knapp drei Metern und einer Gesamtlänge von rund fünf Metern nicht wirklich einfach ist.





Jedesmal, wenn der Lusso in eine Kurve läuft, den Scheitel ins Visier nimmt und dann diese Akustik aus den vier Endrohren, kombiniert mit dem Druck, den fast 700 Newtonmeter Drehmoment durch den kompletten Wagen schicken, das zusammen könnte man als Droge bezeichnen, wäre da nicht die innere Stimme, die dich nach der zehnten Kurve an die Boxengasse schickt. Damit der Magen-Darm-Trakt plus Hirn ein Backup schreibt, das dann auch in zehn Jahren noch diesen Moment glasklar und ohne Filter als Film im Kopfkino aufführt. Auf das man dieses Leben nicht nur als Roadtrip von A nach B speichert.





Und dann steigst du aus. In Frankfurt. Der V12 quittiert den Dienst per Knopfdruck am Lenkrad. Stille und die Erkenntnis, dass es Leistungen gibt, die man unmöglich zur Routine erklären kann. 690 PS derart leidenschaftlich und fesselnd, jeden Zentimeter der Strasse beglückend, alle Sinne der Insassen umarmend und den nachfolgenden Leuten eine Szene bietend, die man Jahre später noch mit glänzenden Augen erzählt. „Der Motor heulte kurz auf, als wollte er sich verabschieden. Und dann verschwand der schwarze Ferrari einfach so hinter der nächsten Kurve.“









Fotos: Ralf Bernert/Ferrari