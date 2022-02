Ferrari 488 GTS

Man ringt natürlich im Coupé mit der Fassung, wenn der Hahn so richtig aufgedreht wird, wenn der Italiener mit Geschrei von Kurve zu Kurve rennt und er kann unglaublich schön schreien. Oper, große Oper. Nur hat man ein Dach ganz knapp über dem Kopf und das hält nicht nur die Sonne ab, es dämmt und zwar sehr effizient, wie ein guter Kopfhörer. Die Arie, im Heck gesungen, bleibt dem Ohr fern, jedenfalls hat man akustisch keinen Logenplatz. Und genau den liefert der Spider.





Nach diversen Kreisverkehrs-Glücksmomenten plus einem kurzen Stopp in Ravenna inklusive Gassen-Schleichfahrt und Kopfsteinpflaster-Stepptanz, rollt der Spider wieder zurück Richtung Heimat. Ein paar Kilometer auf der Autobahn. 120 km/h, mehr ist nicht erlaubt und deshalb lockt die nächste Ausfahrt, weil man mit 20 oder 30 km/h weniger auch auf Landstrasse ganz gut voran kommt. Dach ab, Sonnenbrille auf und LKW-Slalom einläuten. Hauptsache der Truck ist nicht mit 90 unterwegs, dann wäre der Sprung links vorbei zu nah am Staats-Foto. Wir kennen das und es ist zu teuer, zu nervig und deshalb langweilig. Tickets braucht kein Mensch.





Während Maranello immer näher rückt, der Berufsverkehr das Thema Stopp and Go in den Vordergrund schiebt und man die Laufruhe des Motors im Leerlauf begrüsst, denkt man laut über den Spider nach. Er ist fix im Programm, seit vielen Jahren. Der Kunde wünscht den Oben-Ohne-Ferrari und er kauft ihn. Tom Selleck, alias Magnum, steuerte den 308 GTS auf Hawaii durch die Gegend. Er musste im Spider sitzen, seiner Körperlänge geschuldet. Den California Spider erwähnen wir an dieser Stelle auch noch. Niemals wurden 12 Zylinder derart elegant und zeitlos schön verpackt. 166 und Konsorten bleiben unerreicht, auch weil sie weit mehr als nur die ersten Ferrari waren.





Im 488 Spider erlebt man das Thema Spreizung a´ la Ferrari auf die feinste Art. Der V8 BiTurbo in Kooperation mit dem Doppelkupplungsgetriebe kann fast unmerklich vor sich hin werkeln. Auch wenn man in den meisten Fällen das blitzschnelle, kaum merkliche Wechselspiel der Gänge nicht braucht, aber wenn man dann nur für einen kurzen Augenblick den Zweisitzer von 30 auf 100 km/h rennen läßt und die Gänge nahezu ohne Übergang abgearbeitet werden, dann kann man sich recht deutlich in die Rolle eines Rennfahrers hinein versetzen, vor allem, weil man mit dem 488 Kurvengeschwindigkeiten erleben kann, die weit über dem Durchschnitt liegen, über dem Sportwagen-Durchschnitt. Die Bremsen inklusive der Reifen arbeiten präzise bis unglaublich. Wenn die 1,5 Tonnen Automobil aus 90 km/h zum Stillstand gebracht werden, wähnt man sich in einem extrem sicheren Auto. Bis zum Punkt 0 reduziert der Italiener extrem sauber, knallhart und todsicher, längere Bremsmanöver lösen erst sehr, sehr spät ein Gefühl von Fading aus.





Wir fassen zusammen. Der Ferrari 488 GT Spider ist Supersportwagen und Spider in einer Person. Man erlebt die emotionalste Seite der Marke Ferrari ohne Abstriche und die erste Ausfahrt im Kreisverkehr ist in diesem Ferrari auch die beste.





Fotos: Ralf Bernert/Ferrari