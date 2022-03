Ferrari 296 GTB

Es ist noch kühl und der Wetterfrosch sprach vollmundig von bis 27 Grad. Später dann am, Nachmittag. Vorher wird es gelb und rot und blau. Gelb die beiden 296 GTB in der Boxengasse. Rot die Ferrari-Mannschaft, blau die Leute von Michelin, dem Reifenlieferant. Die Strecke, recht neu. Nahe Sevilia, noch näher am Monteblanco. Die Gerade ganz schön lang, fast einen Kilometer. Und das soll den V6 plus E-Motor so richtig anheizen. Man könne so um 275 km/h schaffen, bis zum Bremspunkt. Das ist eine Menge Holz. Und eine Challenge. Wer schafft mehr?





Einführungsrunde, vornweg ein Werksfahrer aus Maranello. Erklärungen, zum Auto und zur Strecke. Beides neu, wobei der Ferrari nicht der erste Hybrid des Hauses ist. Der SF90 ist ebenfalls mit einem Benzin-Elektro-Kombinat unterwegs. Der Verbrenner ist allerdings ein V8 und damit einen Tick stärker. Unser Kandidat muss sich mit einem V6 begnügen, weshalb die Medienwelt den Namen „Dino“ ins Spiel schrieb. Was falsch ist, weil der Dino eben kein Ferrari war. Vielmehr stimmt eine Verbindung, die der Hersteller selbst ins Spiel brachte. Der 250 LM, als Gladiator in Le Mans unterwegs. In den 60ern. Und der Link ist sofort aktiv, wenn man sich den Hintern des 296 GTB anschaut. Passt und gefällt sehr. Vor allem aus der Vogel-Perspektive.





Die erste Runde ohne Aufpasser und Fremdenführer. Den Fahrmodus auf Rennstrecke justiert, am Volant. Wo sonst. Der Ferrari-Tradition folgend, wandern alle Knöpfe, Dreh- und Druckschalter, sogar ein Trackpad auf´s Lenkrad, sogar die Rückseite wird bewohnt. Das Haus wird immer voller und man fragt sich, wie lange es wohl noch dauert, bis die Italiener eine weitere Speiche ins Volante einbauen. Als Wohnraum für weitere Kontroll- und Einstell-Medien. Egal, die Finger finden ihre Ziele. Die Augen nach vorn gerichtet, los.





Ein paar Worte fliegen einem vor dem geistigen Auge umher. Traktion, Sound, Balance, Oper, Tradition, Moderne und natürlich: la velocità!