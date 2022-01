Der Frankfurter Flughafen, Symbol extremster Emotionalität. Menschen aller Couleur schlendern fröhlich von hier nach da, jede Menge Bewegung, Dynamik, Power und der dazu passende Geräuschpegel. Mitten in der Corona gewidmeten Vorsichtszeit, lädt Chevrolet genau hier hin. Zur Testfahrt, zur Information und zum Sammeln verschiedenster Eindrücke. Wir haben die Wahl. Mit herausnehmbarem Targa-Dach oder als Roadster mit Stoffverdeck, dass per Stellmotoren runter und wieder rauf bewegt werden kann. Der Roadster bleibt stehen, es regnet.





Die grobe Richtung: Freiburg. Das Wetter: sehr feucht bis nass. Die Fahrt: verhalten. Rund um den Flughafen tummeln sich unzählige Autobahnen, die sich dann und wann vereinen, trennen, kreuzen und jedes Navi an den Rand des Wahninns treiben können. Genau die richtige Übung für diesen besonderen Sportwagen, der so viele Gerüchte, Ängste und Hoffnungen ertragen musste. Die Vette als E-Auto, die Vette als SUV und noch schlimmer, als E-SUV. Nichts ist so gekommen. Die Vette als ur-amerikanischer Sportwagen mit V8-Sauger und der dazu passenden Musik plus Punch. So sieht das aus. Das Navi jedenfalls hat gehalten, ist nicht durchgedreht. Schnell, exakt und klar hat uns die Technik aus dem Gewirr hinaus geführt, wie der Page in einem 5-Sterne Grand Hotel. Trinkgeld gibt’s später.





Chevrolette Corvette C8 mit Bodenhaftung





Nach dem vierspurigen Gewirr, die Landstraße als Erholungsheim für genervte Sportwagenpassagiere. Kein Sprinter, der einem mit 170 in einer 120-Zone im Genick sitzt. Kein Außendienstler, der auf der Jagd nach Provisionen seinen Chip-getunten Kombi mit 270 durch dich hindurch hetzen will und dich daran erinnert, dass er sehr genau weiß, welchen Finger er dir in den Rückspiegel schicken muss, wenn du dich nicht sofort in Luft auflöst. Landstraßen sind keine Paradiese, aber sie haben schöne Kurven und ab und an sogar etwas von Leere. Genau das wollen wir jetzt erleben. Der C8 und eine leere, kurvige Landstraße.





Da wäre das Diff, der Motor hinten, das Doppelkupplungsgetriebe, die Doppelquerlenker vorn und hinten, das Break-by-Wire-System, die fast komplett aus Alu gefertigte Karosserie und die kleine Kompanie an Fahrmodi, die so umfangreich ist, wie die Sorten an einer echt feinen Eisdiele.





Abtauchen, das Rein-Raus-Spielchen. Wenn nicht gerade ein 40-Tonner vor uns her tuckert und jede Kurve in eine laaangweilige Biegung verwandelt. Die Corvette kann schnell, sehr schnell und sie kann präzise. Anbremsen, Einlenken, auf Zug bis zum Scheitel laufen lassen und dann, im Zweiten, mit dem Dampf von mehr als sechs Liter an Brennraum-Inhalt raus in die Freiheit der Gerade, die dann ein paar hundert Meter weiter wieder endet oder besser durch eine Kurve unterbrochen wird. Immer wieder das gleiche Spielchen. Und wir werden immer geschmeidiger, lässiger, mutiger. Weil der Wagen uns animiert, dank seiner Stabilität, seiner ausgewogenen Balance und diesem Überschuss an Kraft, den man so gern mal auf einer Rennstrecke treffen will.