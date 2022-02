Die Startflagge senkt sich in Crewe, dem Ort, wo alle Bentley gebaut werden. Natürlich gibt es eine Werksführung, natürlich wird man in den berühmten Showroom geführt, in dem Sir Walter Owen Bentley allgegenwärtig ist. Man sieht, wie der W12 entsteht, erlebt eine Hochzeit und im Woodshop lernt man, dass Holz nicht eben einfach Holz sein muss.





Fünf Autos pro Gruppe, mehr nicht. Wenn Corona mitspielt und keine neue Variante zu uns schickt. Im Sommer soll es losgehen und weil die Platze streng liniiert sind, sollte man schnellstens zugreifen. Wo man sich anmeldet zeigen wir weiter unten.





Die Reise dauert fünf Tage. Tag Eins gehört der Anreise nach Crewe plus Werksbesichtigung plus ein exklusives Diner im Werk. Und am nächsten Morgen dann, die Abfahrt Richtung Norden. Gefahren wird in den aktuellen Modellen: Continental GT, Flying Spur und Bentayga. Die Route führt durch den Peak District Park, eine kurze Rast im Herrenhaus Fischer Barlow, dann weiter nach oben, der Lunch im Sterne-Restaurant The Northcote übernachtet wird in der Middleton Lodge.

Der dritte Tag führt die Gruppe in den Northumberland National Park, zu Hadrian´s Wall, weiter gen Norden ins Tweed Walley, durch den Trossachs National Park und später am Abend führt der Astronomin Catherine Heyman durch die Nacht. Übernachtet wird standesgemäß in Treehouses at Lanrick.

Am vierten Tag geht die Reise zunächst in die Five Arms Lodge, nach einer Pause geht es weiter zu Macallan Estate, einer Destillerie, die für ihren exzellenten Singe Malt berühmt ist. Die Nacht erbringt die Gruppe im Rothes Glen.





Der letzte Tag gehört der Rückreise, Rückflug über Aberdeen-Airport nach London.

Einen Preis haben wir auch: 11.350,00 BP

Hier nun der Link zur Anmeldung: https://bentleymotors.com/en/world-of-bentley/experiences/events/uk-extraordinary-journey.html