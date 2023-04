Erstmal die spanische Nummer. In Andalusien wartet der Monte Blanco nebst Rennstrecke. Dort stehen ein paar R8 in der Boxengasse. Frisch betankt, mit Semislicks bestückt, plus Schalensitze und Renngurten. Es ist kühl, ein wenig Tau liegt auf dem Asphalt und die kleine Strecke gilt als Reifenkiller, weil der Belag wie ein Käsehobel den Gummi von den Reifen kratzt. Frank Stippler, Werksfahrer bei Audi, Langstrekenspezialist und x-facher 24-Stunden Sieger auf verschiedenen Strecken, sitzt schon hinter dem Steuer, wünscht viel Freude auf den folgenden Hot-Laps. Dieser R8 ist ein Arbeitstier, ein Sportgerät und die heftigste Variante des R8. Schon der Einsieg ist eine Herausforderung. Der Käfig mit seinen Streben ist im Weg. Der Mensch schlängelt sich hindurch, landet auf dem Sitz, fummelt den Gurt zurecht und dann zeigt der Dauen nach oben. Der Audi läuft los, die Ampel an der Boxenausfahrt zeigt Grün. Volle Möhre und Frank zeigt uns, was dieser Audi so kann. Und das ist selbstverständlich mehr als der Magen üblicherweise vertragen kann,. in weiser Voraussicht: ein eher mageres Frühstück. Der Wagen wiegt knapp 1200 Kilo, 430 kW Leistung liegen an. Ungefähr. Und so rennen wir insgesamt drei Runden lang, durch den Parcours. Traktion, Leistung und Präzision sind die Zauberworte, mit denen der Rennwagen durch die Kurven fliegt, rein und raus auf heissen Socken. Für Stippler sind die Runden pure Routine, bis die Reifen am Ende sind und wir wieder in der Box landen. Für uns war jede Runde ein Erlebnis, weil wir wieder lernten, dass Motor- und Straßensport zwei grundsätzlich verschiedene Dinge sein müssen.





















































Fotos: Audi AG