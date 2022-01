Aston Martin Vantage N430

Immer wenn uns James in die Kinos ruft, werden Fahrer eines Aston irgendwie ein paar Zentimeter attraktiver. Man steigt aus, zwei Männer, die gerade vorbei laufen, reden dummes Zeug, Damen heben eine Augenbraue zum Zeichen der Akzeptanz, Mädchen drehen sich auch mal um, Jungs bleiben stehen und sagen „cool“, und der Beifahrer fragt, ob das immer so sei. Nein, nicht immer. Morgens, wenn man den N430 startet, wackelt die Gardine am Nachbarhaus, der ältere Herr mit Dackel an der Leine zieht Waldi noch näher an sich ran und später im Berufsstau am Stadteingang, sitzt ein Morgenmuffel in seinem silbernen Viertürer, für den er jeden Monat 800 Euro Leasingrate zahlt und schaut stur nach vorn. Der grüne Aston, hier in der kleinen Großstadt, wo britisches Edelblech so häufig vorkommt, wie ein Goldfisch im Stadtbad, ist ein Exot, ein teurer, exklusiver Wagen, mit dem man morgens um acht nichts zu tun haben will. Vielleicht der Rappmusik hörende Lehrling in seinem Zweitürer mit verchromtem Endrohr im Format eines Abwasserkanals. Er läßt den Vierzylinder ordentlich weinen und fährt ein paar Meter mit, grinst, weil er sich eben zwischen den Aston und ein Taxi geschlichen hat. Die Freundin daneben schaut sich um, dann läuft der N430 vorbei und der Rapper muss lauter sprechen, weil der junge Herr ein wenig genervt ist. So ein Aston ist dann später im Büro, in der Werkstatt oder am Fliessband für ein paar Sätze gut. Der Rest gehört dem Fahrer hinter dem Steuer des V8 Vantage und das ist auch gut so.





Die gelbe Schminke läuft nach hinten, fast bis zum Hintern. Als hätte jemand zwei dicke, fette, gelbe Farbkleckse auf den Wagen gesetzt und dann Vollgas gegeben. So malt man Geschichte neu. Die 50er waren die Geburtsstunde der gelben, roten und blauen Lippen bei Aston. Damals musste man die Werkswagen von der Boxenmauer aus unterscheiden können, sie waren identisch lackiert, bis auf jene Umrandung der Kühleröffnung. Vielleicht wollte man auch vermeiden, dass ein allzu hektischer und in sich versunkener Fahrer in den falschen Wagen steigt. Never kiss the wrong lips. Jedesmal, wenn man sich dem Aston nähert, sind die gelben Streifen an der Dachlinie so etwas wie eine Coming-Home-Funktion. Es strahlt einen an und man kann sicher sein, dass hier nur einer wartet und das ist der N430 Race. Man kann den besonderen Aston auch in anderen Farb-Kombis wählen, aber irgendwie ist grün und gelb das einzig wahre Design. Ferrari-Rot – Aston-Grün – Mercedes-Silber. Fertig.





Im Innenraum kann man die gelben Keder auch weglassen, auch wenn sie auf den Sitzen und an der Instrumententafel nicht so sehr auffallen. Jedenfalls kosten sie extra und Kontraste sind nicht immer wichtig, schon gar nicht, wenn man sie aussen quasi extra-groß präsentiert bekommt. Zudem ist der N430 spätestens nach dem Anlassen nur noch akustisch unterwegs, zumindest im Stand. Der V8 kommt, nachdem man den ultra-schicken Monolith in seinen Schacht geschoben hat, so deftig aus der Hüfte, man könnte auch einen Grizzly mitten im Winterschlaf mit einer Flüstertüte wecken. Der Brite brüllt also los, der Zeigefinger wandert zum D, dass fein und sehr exklusiv unter einer Glashaube sitzt, die linke Hand greift den Handbremshebel, der Daumen drückt den Knopf des Hebels und der gesamte, recht lange Handbremsarm wandert gen Boden und liegt dort in aller Ruhe. Man gibt Gas und die englische Schönheit trabt an, anfangs und bei über Nacht dank eingewanderter Kälte recht ruppig. Der gesamte Wagen schüttelt sich ein wenig, die Gangwechsel erinnern an verkaterte Montage der Studentenwohnheim-Zeit, ein paar Kaffee, ein wenig Gymnastik und die Sehnen werden weicher. Ein Aston Martin mit Automatikgetriebe ist wie ein alter, rahmengenähter Schuh. Er sitzt perfekt, der Kenner sieht die Qualität des Empire und der Routinier weiß, dass man ihn erstmal um den Block schicken muss, zweimal ist besser und dann passt alles zusammen.