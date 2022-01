Die Klassiker werden immer leiser, die Eifel lockt mit herrlichen Revieren. Immer wieder begegnet man Briten in ihren Sportwagen, die den Oldtimer GP zum Anlass nehmen, den eigenen Zweisitzer mit grosser Begeisterung durch die Eifel zu schicken. TVR, Aston, Lotus und auch ein paar Klassiker. Alvis, Healey, Bentley und so weiter. Und mitten drin der V12 Vantage, als Fortsetzung einer grandiosen Tradition. Kupplung kommen lassen, Gas geben und die wirklich sehr feine Lenkung spielt mit dem Roadster das uralte Rein- und Raus-Spiel. Eine lange Gerade im Dritten, dann runter, Zwischengas, auch wenn es technisch nicht notwenig ist, in die Kurve, wieder raus, hochdrehen und in den Dritten. Die Eifelluft fliegt um die Nase, ein paar Kühe drehen sich um.

Zwischendurch immer wieder anhalten. Den Wagen ansehen, von allen Seiten. Die Nase mit den Nüstern, der Hintern mit den typischen Leuchten, unter dem Nummernschild schaut ein Schalldämpfer des Auspuffanlage hervor. Nicht gerade elegant, aber sportlich.

Und dann kommt das Finale, die Lässigkeit des Arms um die Schulter. Man hat drei Tage miteinander verbracht. Abends den Wagen abgestellt, morgens den herrlichen Aufschrei des Motors genossen, der dann sofort das Grummeln als Zeichen der totalen Zufriedenheit hinterher geschickt hat. Dach weg, Gang rein und los. Bis die Sonne verschwindet und die Nacht zum Tanz ruft. Über die Mosel in den Hunsrück. Wieder die Landstrassen, gewunden, mit einzelnen Bäumen verziert. Kleine Dörfer als Wegpunkte. Gegen Mitternacht dann die Ouvertüre. Man weiß, dass ab 4.000 Touren der Motor seine wahre Stimme erhebt.





Also rein in die Schallmauer, immer wieder vor Kurven den rechten Fuß nach unten, Hebel nach hinten und Gas geben. Bis die vorderen Räder das Ende der Biegung sehen und sich die Nase des Aston ganz leicht erhebt. Wie ein Späher, der Ausschau hält. Gegenverkehr gibt es kaum und wenn, dann sieht man ihn Minuten vorab. In den Dörfern schallt der V12 noch schöner, die Stimme des Briten läßt vermutlich die ein oder andere Blumenvase auf dem Nachttisch vibrieren. Im Bett dreht sich einer um und denkt er träumt. Der Vantage läuft durch den Ort, verabschiedet sich mit einer Stimme, die an Höhe gewinnt, wie ein Airbus beim Start. Nur wilder, freier und mechanischer. Er rennt hinaus in die Dunkelheit, kündigt sein Kommen an und will immer weiter. Man schaltet wie im Rausch, rauf, runter. Droge.





Was bleibt hängen? Man kann die Automatik mögen. Im Stau, von Ampel zu Ampel. Und man kann den Schalter lieben. An Tagen wie diesen. In der Eifel, im Hunsrück oder wo auch immer Kurve und Gerade eine Liaison bilden. Dann ist der V12 Vantage S mit Handschalter eine Offenbarung, eine Lust und eine Versuchung.













Fotos: Ralf Bernert