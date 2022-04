Aston Martin DBX707

Ja, man könnte. Den James herbei schreiben, ihn reinsetzen, ihn gut aussehen lassen. Vielleicht im Urlaub. Mit Kind und Kegel. Und dann, irgendwann tauchen schwarze Autos auf, getönte Scheiben. Bei James klingelt´s im Bauch und er gibt Gas. Mal eben so. Und er wäre weg, mal eben so. Weil schwarze Autos keine 707 PS unter der Haube haben und schon gar nicht 900 Newtonmeter. James würde ihnen wegfahren. Mit Gebrüll und diesem typischen Grinsen. Speed ist eben doch keine Droge. Speed ist Technik.





Den DBX, seit zwei Jahren unterwegs, haben wir erlebt. Auf Landstrassen in der Eifel plus Matsch auf den Felgen in einem Gelände-Parcours. Beide Ausfahrten waren ereignisreich, weil schnell, präzise, robust, emotional und ganz schön exklusiv. Dieser Aston hat unseren Horizon erweitert, weil man Aston Martin eher auf als neben der Spur kennt.





Und nun stehen wir an einer Landstraße auf Sardinien, der 707 schaut mit uns die Landschaft an. Satin Titanium Grey, so heisst die Aussenfarbe unseres Testwagens. Und bevor wir auch nur einen Zentimeter des Wageninneren erkunden, rennen und spazieren wir um diesen Briten, der aussieht, als wäre er der Kommandowagen eines Spezial-Einsatzteams des MI6. Alle Waffen wurden perfekt versteckt. Falls man mal ein Gala-Diner stürmen will und nicht auffallen darf. Ein besonderer SUV mit dem Charme eines echt coolen Gentleman, der auf jedem Parkett zuhause ist. Selbst das Thema Abtrieb wurde so elegant wie möglich umgesetzt. Der Heckflügel nur leicht vergrössert, im Vergleich zum DBX. Vorn saugt der 707-Brite mehr Luft ein, unter der markanten Kühlermaske, wurde der Lufteinlass vergrössert. Nicht nur der Optik wegen, es geht um Kühlung und um Luftführung. Damit die Nase am Boden bleibt und nicht zur Tragfläche mutiert. All´ diese Anbauten, technischen Lösungen, der Traktion dienend, sind da und doch nicht da. Kaum sichtbar und wenn, dann so sauber integriert, die Ästhetik nicht störend. Auch das zeichnet diesen Briten aus. Er ist, was er ist. Ein eleganter Wagen mit dem Punch eines Profis und der Strahlkraft eines echten Gentleman.





Nach gefühlt einer Stunde Tür öffnen, einsteigen, den gewohnten Anblick im Innenraum inspizieren und spüren, dass der Finger den Startknopf drücken will, muss. Wohl wissend, dass in diesem DBX eine kräftige Hand voll mehr Leistung steckt, dass dieser DBX den „normalen“ DBX mit Leichtigkeit überholt, ihm wegfährt. Der V8 erwacht, meldet sich nachhaltig mit einem leichten Grollen. Wenn du morgens am Löwenkäfig rüttelst, wird er sich melden. Dir zeigen, dass er Dich bemerkt hat und du wirst wissen, dass das keine leere Versprechung ist.





Genau so fühlt sich das an. Die ersten Meter, vorsichtig. Sachte und beobachtend. Die Maße im Blick, weil sie diesen DBX nicht als gewöhnlichen Luxus-SUV gebaut haben. Sie haben ihm noch mehr Leben eingehaucht, noch mehr Energie antrainiert und ihn hungrig werden lassen. Hungrig auf Asphalt und hungrig auf automobile Lust. D drücken, der Bremsfuß hebt sich und 707 Pferde spazieren los.





Wir erinnern uns an 550 PS im „regulären“ DBX und was diese Kräfte mit dem DBX machen. Als würde man einem Gepard das leckerste Hühnchen der Welt vor die Nase halten und es mit Highspeed vor ihm her ziehen. Er rennt los, der Duft des Hühnchens erreicht die Nase der schnellen Katze und die Energie in ihr wächst und wächst. Er rennt und rennt und rennt immer schneller. Und jetzt sitzen wir in einem Aston Martin und vor uns wird das perfekte Steak an der leine gezogen und wir senken den Gasfuß so tief es nur eben geht. Das Bodenblech meldet Kontakt und wir heben den Schuh, auf dass der Brite wieder runter kommt.