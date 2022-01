Aston Martin DBX

Da ist zuerst die Optik, die Erscheinung und die Frage, ob man diesen großen Wagen sympathisch finden kann und ob er die allgemeine Abneigung hierzulande gegen große SUV befeuert oder diesen Ausnahmebonus erhält, den man schon mal vergibt, wenn der Einssiebzig-Wagen dann doch nicht so wuchtig, nicht ganz so grob und nicht ganz so langweilig vor dir steht. Gesehen haben wir ihn ja schon. Allein, im Fotostudio. Innen wie Aussen, ein eher eleganter Anblick. Unverkennbar ein Aston Martin, nur eben höher und praktischer wirkend.





Jetzt also die Frage, wie er sich in Bewegung so macht. Zuerst Gelände, dann fester Untergrund. Ein Übungsplatz nahe Nürburgring, es hat brav geregnet, es ist sumpfig, die Schuhe bringen reichlich Dreck in den Wagen. Schade für den schönen Teppich, der schon mal zeigen darf, was er so aushalten kann. Auf den Felgen sitzen Pirellis, Scorpion Zero AS, extra für den DBX entwickelt. Auf das alle vier Räder den Briten bestmöglich mit der Erde verbinden. Die Italiener haben dem Scorpion neue Blöcke an der Aussenseite eingebaut, zudem wurde das komplette Profil neu geschnitten. Mehr Haftung, mehr Traktion und vor allem auf Asphalt rollen die Reifen deutlich besser, also leiser und ruhiger ab.





Wir probieren das aus. Der Parcours in der Eifel bietet jede Form der Gelände-Ausprägung, die man mit dem Auto schaffen kann, es aber kaum versuchen wird, denn es wäre schade um die schönen Felgen, den Lack und das gesamte Kleid dieses Aston, der im Steinbruch, einer Skulptur gleich, ins Auge fällt und das nicht nur wegen seiner Farbe. Wir rollen trotzdem mal durch´s Gelände. Durch einen kleinen Teich, Steigungen, Gefälle, Schräglage, loses Geröll und ein paar dicke Brocken zum Thema Verschränkung. Das alles kann der Aston, weil er mit so ziemlich allem ausgerüstet ist, was einen 2,2-Tonner in der Spur hält. Wir schreiben mal die Abkürzungen auf: ESC, TC, RSC, HDC, HSA plus Luftfederung, die den Wagen hebt, senkt, je nach Bedarf und natürlich für reichlich Fahrkomfort sorgt. Die ganzen Helferlein sind ja heutzutage eher Standard und man lernt schnell, dass dieser Allradler in leichtem bis mittleren Gelände sehr sauber unterwegs ist. Probleme haben wir keine erkannt und die wirklich spannende Frage ist und bleibt: Was kann dieser Aston auf der Straße?

Zunächst einmal kann er schnell. 291 km/h sind eine Ansage und die 4,5 Sekunden bis 100 km/h sind auch nicht gerade träge. Es gibt schnellere Brüder, härtere und teurere, klar. Aber das Gesamtpaket muss stimmen. Und der DBX hinterläßt schnell einen klaren Eindruck. Dank 700 Newtonmeter Drehmoment rennt er mehr als zügig nach vorn, der Durchzug ist eindrucksvoll und die Nummer mit dem Top Speed ist bis 280 kein Thema, dann wird’s ein wenig mühsam. Der V8 von AMG ist dann eben doch kein Wunderkind. 550 PS und 2,2 Tonnen plus Inhalt sind kein perfektes Team, die Physik redet mit und ganz am Ende der Fahnenstange wird es dann doch eng mit den 291 auf der digitalen Anzeige. Was uns aber nicht stört, Rennen fährt man auf dem Track und den beste Modus des DBX auf der Autobahn nennen wir „200-km/h im Neunten“.