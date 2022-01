Es gibt Autos, die stehen vor dir und glotzen dich an als wollten sie sagen: ich hab´ reichlich Zunder unter der Haube, ich renne blitzschnell über die Bahn, ich koste richtig viel Geld und trotzdem: das wird nix. Irgendwas fehlt da. Oder irgendwas ist too much. Der Hintern zu fett, die Endrohre wie Fleischwurst so breit, oder wie Strohhalme. Oder hinter dem Steuer sitzt einer, der aussieht, als habe man ihm den Wagen zum Waschen gegeben, und jetzt macht er dicke Hose. Es gibt Autos, die provozieren sowas. Und es gibt Aston Martin.





Da steht er jetzt. Mitten vor dieser Sandwand. Irgendwo im Norddeutschen, an einem Samstag. Während der durchschnittliche Aston Martin Eigner durch den Neuen Wall in Hamburg gondelt und einen passenden Parkplatz sucht. Oder im Polohemd und Jeans auf der A7 Richtung Hannover die 300 anpeilt. Kurz hinter Hamburg geht das, wir haben das gemacht und uns gefreut. Der V8 vom Partner AMG kann sowas. Es dauert, aber es geht. Jedenfalls steht unser DB11 vor der Sandwand und er wartet.





Aber die Sandwand ist schon cool. Davor der Brite, breitbeinig, lässig und irgendwie skulptural. Wie hingemalt, nur eben nicht aus Kreide, sondern aus Stahl, Glas und allen anderen Materialien, die man heute verarbeitet, um ein Auto wie den DB zu bauen. Genau das können die Leute in Gaydon, jener Schmiede, wo man Aston Martins zum Leben erweckt und in die Welt hinaus schickt. Sie können Autos bauen, nach denen man sich umdreht, von denen man erzählt, die man vielleicht sogar in sein Abendgebet einschließt, wenn man noch jung genug ist für Träume, die länger halten als jede Pubertät.





Genau das muß auch einen Dr. Ulrich Bez Anfang des Jahrtausends nach England gelockt haben. Diese ewige Diskussion ob nun der Ingenieur oder der Jurist oder ein Künstler die richtige Dosis Überlebensmittel im Gepäck hat. Damit dieser unendliche Abstiegskampf bald ein Ende haben möge und Aston Martin den Duft des Exquisiten und erfolgreichen Verführers auf seine Visitenkarte schreiben kann.