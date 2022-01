Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Den Motor startet man per Druck auf den kleinen, runden Knopf am Lenkrad links unten. Der V6 erwacht ohne Fanfare oder sonstigen Weckruf gegen die noch schlummernde Nachbarschaft. Er läßt seine Umgebung in Ruhe, es sei denn, man dreht den Modusschalter auf Sport plus und tritt dem Gaspedal heftig ins Genick. Dann rennt dieser eben noch so unscheinbar wirkende Südeuropäer los wie ein Fluchtwagen nach einem sehr ergiebigen Banküberfall. Hinten liegen 550 Liter Beute, davor sitzen zwei Komplizen sehr kommod auf bestem Leder und davor Pilot und Co. Es geht sehr sehr schnell voran, die Polizei kommt kaum mit, vor allem immer dann wenn es aus langsamen Kurven wieder geradeaus geht und die 510 PS so richtig ins Arbeiten kommen. Die Automatik sortiert schnell, präzise und von Zugkraftunterbrechung keine Spur. Und sollte ein veritabler Feldweg mit erkennbar rutschigem Untergrund auftauchen, der Allradantrieb plus Differenzial plus mehr Watttiefe eines durchschnittlichen Dienstfahrzeuges der Polizei sollte als Ausweg aus der Flucht helfen. Das soll nicht heissen, dass der Stelvio Quadrifoglio potenziell als Fluchtwagen zu empfehlen ist. Bei einem Tank von 64 Liter Fassungsvermögen und einem Flucht-Verbrauch von geschätzten 15 Liter, wäre die Hatz nach 400 km vorbei. Es sei denn, die Polizei ist mit einem E-Auto deutscher Bauart unterwegs. Dann wäre nach 100 Kilometern eine sechsstündige Ladepause angesagt. Durchatmen für die Stelvio-Crew.









Zurück in die Realität. Wir haben nach rund 1000 Kilometern Fahrerei überlegt, was der Stelvio mit 510 PS besonders gut kann. Eine Menge. Natürlich kann er so richtig aus sich raus gehen. Sprich, die Kräfte des V6 plus Turbo sehr, sehr sauber auf die Strasse bringen und dort auch halten. Selbst harte Manöver durch enge Kurven kann er ohne Zucken. Natürlich sind da 1900 Kilo Masse, natürlich ist da ein höherer Schwerpunkt und natürlich ist da ein Fahrkomfort, den man nicht einfach über Bord wirft. Das Fahrwerk ist auf Spreizung ausgelegt, also kein reiner Spezialist und deshalb immer ein wenig weicher, als es eine Spitzkehre eigentlich bräuchte. Das Stilfser Joch hinauf oder hinab jagen ginge natürlich, aber ein 4C wäre da die deutlich bessere Wahl.









Dafür kann der Stelvio sehr souverän lange, geschwungene Kurven, er kann unsere Autobahn mit Tempo 250 und mehr bereisen und er kann bei Tempo 160 so richtig nach vorn rennen, bis der blinkende, nervende Hintermann nur noch ein Männlein im Spiegel ist. Und er kann sehr gemütlich, leise und fast präsidial durch die Stadt rollen. Er sieht zwar nicht wie ein Luxus-SUV aus, aber er hat die Eigenschaften dazu. Ok, die Bar im hinteren Teil fehlt und die Schuhe verschwinden nicht im Hochflor-Teppich. Aber dafür trägt er ein vierblättriges Kleeblatt auf den Seiten und man darf behaupten, dies sind die schnellsten Kleeblätter der Welt.