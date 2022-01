50 Jahre Porsche Design

Den Chrono I sucht man heute in speziellen Foren. Und findet ihn nicht so oft. Die erste schwarze Uhr auf diesem Planet war und ist eine Besonderheit. Nicht nur, weil ihr gedanklicher Schöpfer die Farbe Schwarz als solche nicht anerkannte. Schwarz sei ein Zustand, meinte er und viele andere Menschen. Man könne alle Daten auf dem Zifferblatt besser ablesen, genau wie Drehzahl und Tempo in einem Porsche. Die Verbindung von Chronograph und Auto war erschaffen und logisch nachvollziehbar.









Das Spiel war gestartet. Porsche Design als Schmiede besonderer Dinge, ästhetisch anspruchsvoll und immer im Stile aller Porsche. Wertvoll, hochqualitativ aber nie übertrieben. Bald war die Lust auf Uhren zum Markenzeichen der Firma gewachsen und F.A. Porsche fand weitere Spielfelder. Reisetaschen, für die Rücksitze im 911, Schuhe, Handschuhe und so weiter. Es wuchs und wuchs. Einer Olympiade gleich, wurde das Sortiment immer umfangreicher. Manchmal mit irritierenden Produkten, wie einem Computer-Monitor, den man nur mit viel Phantasie in Verbindung mit einem Porsche bringen kann. Vielleicht im Cayenne hinten am Vordersitz. Wer weiß.