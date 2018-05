Rolls-Royce Cullinan – Prämierenfieber in Goodwood.Seit etlichen Monaten geistert der neue SUV aus Goodwood durch die Medien. In Tarnkleidung und offiziell nur in Teilen zu sehen. Am 10. Mai 2018 um 13.00 Uhr deutscher Zeit wird nun der Vorgang geliftet. Der Cullinan, so heisst der bisher wohl wuchtigste Rolls-Royce, erblickt das Licht der Welt. Und Exclusive-Life zeigt die Premiere live.

nach dem Bentley Bentayga, dem Lamborghini Urus und dem Maserati Levante wird nun der Cullinan offiziell der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Live und in Farbe. Direkt aus Goodwood und mit allen Infos.

Ab 13.00 Uhr deutscher Zeit wird der unten stehende Link aktiv und man kann in Echtzeit die Uraufführung des Cullinan anschauen:

Alle Fotos und technische Informationen zum Cullinan zeigen wir dann im Anschluss an die Übertragung.

