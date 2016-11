Praxistest Apple Iphone 7: Es liegt auf der Hand

Auch wenn man es nicht sofort sieht, der Unterschied zwischen iPhone 6 und 7 ist deutlich. Wir haben das neue Smartphone von Apple drei Wochen lang unserem Alltag ausgesetzt. Also als Telefon, Kamera, Datenspeicher und als Auto-Kontakter.

Der Aston Martin DB11 kam gerade recht. Das neueste Model aus Gaydon wurde nach Hamburg gebracht, per LKW. Das iPhone 7 kam ebenfalls auf vier Rädern. Per Paket-Service. Beide waren pünktlich, beide voll ausgestattet, beide recht edel. Der Aston Martin in ruhigem Silber Metallic, das iPhone 7 in Diamant Schwarz.

Mit dem Apple iPhone 7 läßt sich sehr gut fotografieren

Immer wenn ein neues Smartphone ankommt, ist Arbeit angesagt. Keine wirklich anstrengende Arbeit, aber es muß gemacht werden. SIM-Karte aus dem eigenen Iphone 6 entfernen und ins Testgerät einsetzen. Dann die Konfigurations-Prozedur ablaufen lassen. Das dauerte keine halbe Stunde, dann waren alle Daten, also Kontakte, Kalender, Bilder und Videos auf dem neuen Gerät. Dann die Apps. Facebook und so weiter. Passwörter eingeben und wieder einmal lernen, dass man diese irgendwo notieren sollte. Das spart Zeit. Eine Stunde hat´s gedauert, wo zum Henker ist jetzt das PW für Facebook?

Ran an die Arbeit. Der Testwagen wartet, die Sonne scheint und wir wollen wissen, was das iPhone 7 so alles kann. Vor allem der Unterschied zum Iphone 6 interessiert uns.

Da ist der Home-Button. Bisher eher unspektakulär, nun mit dem gewissen Extra. Die Rückmeldung beim Drücken ist weitaus feiner, weil kapazitiv. In der Praxis macht sich das nur haptisch bemerkbar, die Druckfläche hat sich nicht verändert, lediglich die Technik dahinter. Das Design des iPhone 7 hat sich im Vergleich zum Vorgänger kaum verändert. Die Kopfhörerbuchse fehlt, Musik hört man über den Lightning-Anschluß. Ansonsten passt alles. Die Bedienung ist unverändert, iPhone-Besitzer kennen das Prozedere.

Unser Testwagen, der nagelneue Aston Martin DB11, verfügt über USB-Buchsen und eine Bluetooth-Schnittstelle. Zuerst Bluetooth. Im Menü des britischen Coupés nach einem neuen Gerät suchen, vorher Bluetooth im Smartphone aktivieren. Keine 20 Sekunden später, der Aston spricht iPhone. Dann das Kabel einstecken, das Iphone braucht Energie. Bei einigen Testwagen haben wir festgestellt, dass beide Verbindungswege gleichzeitig zu gewissen Unpässlichkeiten führen können. Der DB11 kann beides zur gleichen Zeit. Wir können telefonieren, Musik aus dem Iphone hören und Strom laden. Mehr geht leider nicht, dem Aston fehlt Apple CarPlay, aber das soll sich bald ändern.

Aston Martin und Apple sind connected, das iPhone 7 wird zur Kamera. Ein Foto sieht man hier. Im Vergleich zu Bildern mit dem iPhone 6 hat sich die Auflösung erhöht. 12K statt 8k. Man merkt den Unterschied, saubere, weil wackelfreie, Fotos sind dank des Bildstabilisators keine Ausnahme mehr. Vor allem bei schwachem Licht arbeitet die Kamera sehr sauber und weil die Fotos auch im RAW-Format gespeichert werden, ist die Nachbearbeitung kein Problem. Der DB11 streckt uns seinen feinen Hintern vor die Linse und wir halten drauf. Voilà.

Neben aller Liebe für exklusive Autos und dem Zubehör, darf man die nützlichen Fertigkeiten des neuen iPhone nicht nur als feines Beiwerk betrachten. Apple hat dem 7er einen starken Akku eingebaut, rund 10 Stunden Dienstzeit sind machbar, der „Tankvorgang“ dauert maximal 2,3 Stunden. Das Betriebssystem, IOS 10, wurde in einigen Punkten gegenüber dem Vorgänger optimiert. Man kann nun handschriftliche Nachrichten versenden, das Arbeiten mit den verschiedenen Funktionen und Apps lief bei uns reibungslos und sehr schnell. A pro pos schnell, das iPhone arbeitete in unseren Händen sehr, sehr flink. Der Home-Button reagiert ungemein schnell und sauber. Die Verarbeitungsqualität ist kaum zu toppen und die Karosserie des iPhone 7 ist in der von uns gewählten Lackierung Diamant Schwarz nicht nur sehr gut anzuschauen sondern liegt auch sehr fein in der Hand. Das Paket aus Hard- und Software ist seit Jahren ein eingespieltes Team. Die Neuerungen zum iPhone 6 mögen optisch nicht auffallen, aber die bessere Kamera, das schnellere Arbeiten der Software und vor allem die sehr saubere Bildschirm-Darstellung sind aus unserer Sicht ein guter Grund zum Update.

Fotos: Apple und Ralf Bernert

Die technischen Daten laut Hersteller:

Testgerät: iPhone 7

Speicher: 256 GB

Betriebssystem: IOS 10.0.1

Gewicht: 138 g

Maße H/B/D in mm: 138/68/9

Prozessor: Apple A10 / 64 Bit

Akku: 1.960 mAh

Display: LCD

Kamera: 12,2 MegaPixel

