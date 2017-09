Pirelli 1900 – Das feine Wasserstrassen-Coupé

Traktion bei 100 Prozent Feuchtigkeit, für Pirelli kein Problem. Die Italiener können zwar nicht über´s Wasser laufen, aber mit 1.600 Pferdestärken und dem richtigen Profil im Schlauch, verwandelt sich ein x-beliebiges Gewässer in ein feines Cruising-Revier.

Zwei Italiener, eine Idee. Das Ergebnis: Ein Erlebnis auf dem Wasser. Zwei 800-PS-Motörchen, ein fester Rumpf, ein Dach über dem Kopf und natürlich Pirelli´s Erfahrung im Umgang mit Gummi und Wasser. 80 km/h Spitze, so steht es geschrieben. Man könnte also mit richtig Wums unterwegs sein. Wenn man unbedingt will. Dabei ist die Pirelli 1900 weit mehr als nur ein schnelles Schlauchboot.

Pirelli 1900 – Drei Kabinen und ein elegantes Carbon-Dach

Es gibt ein Dach aus Carbon, eine Lounge für sonnige Momente, einen Wohnbereich mit zwei Kabinen und eine Pantry. Wir lernen also. Pirelli kann nicht nur schnell, Pirelli kann auch sehr luxuriös. Und Pirelli kann beides miteinander verbinden.

Auf dem Cannes Yacht Festival wird das feine Festrumpfschlauchboot präsentiert. Das gute Stück ist 18,5 Meter lang, maximal 5 Meter breit und kann mit drei Kabinen ausgestattet werden. Gesteuert wird der schnelle Italiener mittels Joystick und einem automatischen Trimmsystem. Die Schläuche sind im Design dem Pirelli Cinturato Blue Regenreifen nachempfunden. Besonders gut gefällt uns das schicke Dach, das dem Boot die Ästhetik eines Coupés vermittelt und die können ein Lied von der Kombination aus Kraft, Eleganz und Komfort singen.

Über den Preis will Pirelli noch nichts sagen. Wer keine Zeit für einen Besuch in Cannes hat, schaut sich auf der Website von Pirelli-Design um, dort findet man weitere Modelle der Pirelli-Flotte und so manche andere Pirelli-Projekte.

Fotos: Pirelli

Informationen: Pirelli Design

Teilen mit: Facebook

Twitter

Mehr

Pinterest



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …