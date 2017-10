McLaren Special Operations: In der Auto-Konditorei

Einmal zu Willy Wonka in die Schokoladenfabrik gehen, das goldene Ticket für einen Tag mit den wirklich heissen Torten der britischen Auto-Konditorei McLaren. Mit Sahnehaube und Diamanten im Lack. Ein Besuch mit großen Augen.

Das Gebäude ist nicht der Hammer. Da logieren die Jungs und Mädels in Woking, also im Headquater von McLaren, schon ganz anders. Dort sieht man einen friedlichen, kleinen See und daneben ein Haus, das eher wie ein Raumschiff anmutet. Gene Roddenbery hätte es sich ausdenken können. Ein paar Spocks arbeiten hier bestimmt auch. James T. Kirk dagegen wird im ehemaligen Hauptquartier von McLaren werkeln. Hier, ein paar Meilen von Woking entfernt, saß einst Bruce McLaren und dachte über Rennwagen und deren Konstruktion nach. Der Neuseeländer war nicht nur Rennfahrer, er konstruierte seine Wagen selbst, für die Formel-1 und die berühmte CanAm-Serie. Jene Liga, die unter der Woche gefahren wurde und die deshalb so schön in den Kalender der F1 passte. Zudem konnte man sich als Konstrukteur von CanAm-Wagen so richtig austoben. Ähnlich der Rallye-Weltmeisterschaft Mitte der Achtziger. In der großen Eingangshalle des Raumschiffes stehen die Ahnen dieser Zeit. 1000 PS und gigantische Flügel. Abtrieb und Zunder ohne Grenzen.

Vor der Fahrt zum PSO-Gebäude wird uns noch ein Extra-Super-Zuckergus für wirklich beeindruckende Momente gezeigt. Mclaren hat sich Diamanten-Staub besorgt und ihn mit Lack zu einer besonderen Dispersion verwandelt. Die exklusive Mischung entfaltet ihre Pracht natürlich ganz besonders gern im Mondschein oder einer künstlichen Lichtquelle bei Nacht. Es glitzert fein und fast schüchtern. Aber es ist edel und nicht so profan wie handelsüblich geschliffene Glasstücke aus Österreich, die man sich unter die Glasabdeckung seiner Frontleuchten montieren lassen kann. Wie hoch der Preis für den Spezial-Lack sein wird, kann man noch nicht aufschreiben.

And now something completely different. MSO ist gleich McLaren Special Operations. Oder anders: McLaren Individual oder noch anders: Der Geheimdienst von McLaren Hier werden Wünsche erfüllt, hier wird der P1 noch spezieller, hier wird der 650S zum One-Off und hier wird der Mercedes-Benz SLR McLaren auf Vordermann gebracht, sprich er kommt zum CheckUp und wird anschließend, wenn notwendig, geheilt. Wer einen F1 sein Eigen nennt, ist hier ebenfalls herzlich willkommen. Man kennt sich, man mag sich. McLaren ist ein super-junger Hersteller von Supersportlern für die Strasse und mit der MSO auch einen Hort für die Familie gefunden. Die ganze Geschichte wird natürlich mit der für diese Form der Dienstleistung obligatorischen Zurückhaltung behandelt. Man spricht über das Produkt, aber die dazu gehörende Kundschaft bleibt im Verborgenen.

Und nun zu den Objekten der Begierde, ein Rundgang durch die Halle des MSO.

Da wäre der P1 in der Ecke, dessen Besitzer seinen neuen 916-PS-Hybrid im gleichen Anzug wie seinen F1 sehen will. Also wird neu lackiert plus weißem Streifen auf jeder Seite. Coachline nennt man das woanders. Und dann noch die Abdeckung des Motors, also nicht die Haube sondern nur die Innenseite. Komplett mit Blattgold bedeckt, wegen der Isolierung und weil das im F1 auch so ist. Das nennt man echten Enthusiasmus.

Und dann schräg daneben. Ein anderer P1, auch speziell lackiert, mit ein paar Streifen hier und einem Absatz dort. Im Innenraum wurde Alcantara verlegt, diverse Schalter und Knöpfe strahlen nun in blau, gelb oder rot. Erinnerungen an Braun-design werden wach. Die Soundanlage wurde auch noch ausgetauscht. Paul Mackenzie, der Chef dieser wirklich interessanten Unternehmung, meint, dass der Besitzer Anteile an einem HiFi-Unternehmen besitzt und deshalb den Austausch auf seinem Wunschzettel notierte. Gelesen, gemacht. Check. So weit geht die Liebe zum Kunden und seinen Vorlieben locker, sogar noch weiter.

Man schlendert durch die Halle, die nicht wirklich nach Konditorei ausschaut. Es ist ruhig, sicher dem Besuch einiger Journalisten geschuldet, von hektischem Treiben keine Spur. Hier unten werden in der Regel zwei Mitarbeiter pro Kundenfahrzeug abgestellt. Manche müssen auf dem schnellsten Weg wieder auf die Strasse, andere sind im Winterurlaub. Technische Wartung plus Schönheits-Op, plus Individualisierung.

Möglich ist nahezu alles. Die Sahnehaube kostet natürlich ordentlich extra. Vor allem, wenn man die Ingenieure und Techniker so richtig fordert. Ein Kunde fragte nach eine vollständig neuen Karosserie, man erfüllte den Wunsch. An der Wand hängt ein Foto, darauf sieht man den 650S, der nun wie der Dienstwagen einer Mensch gewordenen Fledermaus aussieht. Strassenzulassung? Na ja, irgendwo schon. Ob der McLaren dank der neuen Hülle nun noch als McLaren bezeichnet werden könne? Wie schaut es mit den Fahreigenschaften aus? Der Kunde habe das so gewollt und bekommen. Man habe ihn selbstverständlich vorher über die Konsequenzen informiert. Der Kunde will, was der Kunde will. Grenzen gibt es auch. Die finden sich erstens in den monetären Möglichkeiten des Kunden und zweitens in den technischen Grundlagen der Firma McLaren. Ein MacLaren soll ein McLaren bleiben.

Fotos: McLaren

Text: Ralf Bernert

