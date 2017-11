McLaren Automotiv: Alternative Antriebe aus Woking

McLaren Automotiv: Alternative Antriebe aus Woking. Nein, es geht nicht um E-Mobile aus Woking. Es geht um große Kinderaugen und um Wettfahrten im Flur oder einfach um Freude am Schenken. Weihnachten steht vor der Tür.

Alle Jahre wieder laufen wir ratlos umher. Was schenken? Drei Bobby-Cars stehen schon in der Garage, setzen Staub an und sind Spinnweben-Halterungen. Die coolen Kids reagieren nur noch auf digitales Zeug. Bis auf ein paar Ausnahmen. Die sehen einen McLaren in natura und zupfen an Papa´s Ärmel. Der Blick ist unbezahlbar, „so einen will ich auch“.

In Woking, bei McLaren, arbeiten vermutlich etliche Papas und Mamas, die diesen Blick kennen. Und genau deshalb hat man nun den Windkanal angeworfen, eine neue Produktionsstrasse gebaut und den Chefdesigner zum Wochenenddienst verdonnert. Das Ergebnis ist eine Kollektion, die sich wirklich sehen lassen kann. Pate steht der P1, dessen fünfter Geburtstag gefeiert werden will.

McLaren Automotiv – Die schwarze Nase im Carbon-Look

Vier Räder, sehr coole Felgen, die Farbe: Sicilain Yellow, dazu noch schwarze Lufteinlässe an der Seite und natürlich die schwarze Nase im Carbon-Look. Und dann ist da noch der Antrieb. In zwei Varianten. Per Pedal, also Muskelkraft oder, ganz dem Zeitgeist entsprechend, per Elektromotor. Und dann ist da noch ein klitzekleiner McLaren. Der schmückt die Vitrine oder den Schreibtisch. Wenn er nicht gerade von Papa über den Teppich gerollt wird.

Weitere lizenzierte McLaren P1™ Produkte sind unter anderem die Druckguss-Modelle von AutoArt, TSM, Kyosho, Motormax, Kinsmart und Hot Wheels; die Resin-Modelle von Amalgam, TSM und Tecnomodel, sowie die Scalextric Slot Cars. Ein Airfix “Schnellbausatz” Modell ist ebenfalls erhältlich, genau wie funkferngesteuerte Modelle von New Bright, Rastar und Maisto.

Und wer jetzt einen starken Kaufimpuls spürt, läßt seine Maus am Rechner auf folgende Links springen:

Fahrzeug: Der “Fußantrieb” McLaren P1TM

Farbe – Volcano Yellow

Geschwindigkeit – Variabel

Preis – RRP: £35,99 (kann marktabhängig sein)

Erhältlich im This Is It Store www.thisisitstores.co.uk

Fahrzeug: Der elektrisch fahrbare “Ride-On” McLaren P1TM

Farbe – Volcano Yellow

Geschwindigkeit – bis zu 3mph

Preis – UVP: £219,99 (kann marktabhängig sein)

Erhältlich bei Toys R Us www.toysrus.co.uk

Fahrzeug: Das Sammlerstück McLaren P1TM Tecnomodel aus Resin

Farbe – Volcano Yellow

Preis – UVP: Ab £345.- (kann marktabhängig sein)

Anfragen unter www.tecnomodelcar.com

