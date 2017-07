McLaren 675LT Spider: Offensichtlich

Nein, der Spider ist keine Überraschung. Nach dem Erfolg des Coupé ist der offene 675LT die logische und sicher erfolgreiche Fortsetzung des einen McLaren, der in seinem Layout ganz nah an der Rennstrecke gebaut wird und der, vor allem als Spider, dem Frühling eine schnelles Ständchen singen kann.

Sie haben es wieder getan. Zum Glück. Sie haben einen Supersportler seines festen Daches beraubt und es richtig gut gemacht. Der 675LTl der McLaren, der dem P1 am nächsten steht, ist nun auch mit Frischluft an der Kopfhaut bestellbar. Nur 500 Exemplare des Spider sind geplant und vermutlich schon ausverkauft. 341.725,00 Euro koste der Spaß, mindestens. Vom Zeitpunkt her kann man den Briten eine gute Planung attestieren, der letzte P1 hat Woking verlassen, man hat also wieder Platz für die nächste Serie. Die Abteilung MSO, McLaren Special Operations, hat sicher noch ein paar Specials auf Lager, der 675LT Spider kann also auch ein paar Cent mehr kosten. In Woking werden sicher schon die Orders sortiert, die Produktion hält die Werkzeuge bereit und die Lackiererei hat die richtige Farbe schon gemischt. Solis-Grün heisst die Farbe und wir schätzen mal, dass ein Drittel aller Bestellungen genau dieses Grün bestellen werden. Der Rest wird regionalen Angewohnheiten entsprechen, in Deutschland wird man den 675LT Spider dann leider, wenn überhaupt, in schwarz antreffen.

Der McLaren 675LT Spider kann mehr als nur nach Zahlen fahren

Ein paar Kilo hat der Spider im Vergleich zum Coupé zugelegt. 40 Kilo meldet McLaren und das ist recht wenig, die Steifigkeit musste nicht erhöht werden. Die Carbon-Hülle des Briten verkraftet den Austausch des festen Verdecks gegen ein versenkbares. Lediglich das Mehrgewicht des Mechanismus drückt den Spider ein wenig mehr auf die Waage, was sich bei den Fahrleistungen kaum auswirken dürfte. Beim Topspeed ist man laut Datenblatt 4 km/h weniger schnell unterwegs und aus dem Stand ist man in 2,9 Sekunden auf Tempo 100 km/h, wer länger auf dem Gas bleibt schafft die Marke 200 km/h in 8,1 Sekunden. Das Coupé kann den langen Sprint in 7,9 Sekunden absolvieren. Dies alles sind Zahlen. Nackt und emotionslos. Wirklich relevant ist das Fahrgefühl, die spür- und fahrbare Dynamik und genau da sollen Coupé und Spider sehr nah zusammen unterwegs sein.

Der McLaren 675LT Spider ist kein Eisdielen-Parker

Wie sich der 675LT Spider anfühlen wird, kann man sich recht gut an den eigenen Erfahrungen im 650S Spider ausmalen. Die Entwickler in Woking haben den offenen 675LT als weitere Facette ihrer Kompetenz geschaffen. Dass der Spider nur zwischen Start- und Zielflagge unterwegs sein wird, ist unwahrscheinlich. Vielmehr wird er auf dem Weg zur Boxengasse den Lifestyler geben und dann die Haube plus Helm aufsetzen und den Kurven- und Geraden-Profi geben. Jedenfalls ist der 675LT Spider kein Eisdielen-Parker oder der Poser-Lift mit Aufriss-Garantie. Dafür gibt’s andere V8-Dröhnungen mit mehr Raum für Haargel, Sonnenbrillen und die Midlife-Krise.

Text: Ralf Bernert

Fotos: McLaren

Hier noch ein paar technische Details aus den Unterlagen von McLaren:

LEISTUNG

0-100 km/h: 2,9 Sekunden

0-200 km/h: 8,1 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 326 km/h

Leistungsgewicht: 532PS per tonne

MOTOR / ANTRIEB

Motoraufbau

V8 Doppelturbo / 3799ccm

Leistung: 675PS bei 7.100 U/m

Drehmoment: 700Nm bei 5.000-6.500 U/m

Getriebe: 7-Gang Seamless Shift (SSG)

CO2: 275g/km

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Trockengewicht: 1.270kg

Lastverteilung: 42 / 58

Länge: 4.546 mm

Breite: 2.095 mm

Höhe: 1.192 mm

Teilen mit: Facebook

Twitter

Mehr

Pinterest



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …