Fahrbericht Toyota GT86: Der schicke Purist

In Lappland ist gut rutschen. Vor allem, wenn man einen zackigen Wagen mit Heckantrieb und 200 PS über winterliches Geläuf schicken kann. Unser Kollege Manual Alvarez hat sich eine dicke Wollmütze auf den Kopf gesetzt und den nagelneuen GT86 von Toyota ausprobiert.

Nach vier Jahren haben die Japaner dem kleinen Flitzer ein ordentliches Facelift verpasst. Das Herz, ein 2.0 BOXER-Motor, blieb dabei unberührt. Dennoch setzt die neue Optik, das neue Fahrwerk, die neue Elektronik und das Innenraumkonzept deutliche Akzente.

Schon nach den ersten Metern im verschneiten Lappland fühlt man sich richtig wohl im neuen Toyota GT86, der mit einem überarbeiteten Innenraum richtig gut gefällt. Elektronische Spielereien wie die Anzeige der G-Kräfte, sind heutzutage State-of-the-Art. Allerdings sollte man sich das in Finnland eher verkneifen, da sonst heftige Strafen winken. Einheimische haben schon mehr als 100.000 Euro berappen müssen. Als Ausländer kann man aber Glück haben und mit zwischen 20.000 und 30.000 Euro billig davon kommen. Wer also im Schnee tief fliegen will, sollte auf eine Rennstrecke ausweichen.

Fahrbericht Toyota GT86: Teststrecke im Schnee

Zuerst flaniert man ganz gemütlich auf den Spike-Reifen Richtung des Arctic Driving Center in Rovaniemi, Finnland. Dort werden zwar keine Speed-Rekorde aufgestellt, aber man kann eine Menge Spaß mit dem Japaner haben. Es geht um Handling, Driften und Kontrolle. Schnell merkt man, dass dieser Wagen als für Jedermann kontrollierbares Spaßmobil ausgelegt wurde. Im Standard-Modus übernimmt die Elektronik fast alle Aufgaben. Der Fahrer wird massiv unterstützt und man braucht nicht viel Geschick, um den Toyota GT86 durch die Pylonen oder den Kurvenkurs zu bewegen. Schaltet man den Assistenten komplett aus kann man sich selbst um wirklich alles kümmern, denn es gibt keine Hilfe mehr. Ganz neu ist der Track-Modus, der mit Hilfe des ABS zwar unterstützt aber dem Fahrer noch ausreichend Freiheit für etwas gewagtere Fahrmanöver gibt. Der Track-Modus im GT86 ist den Toyota Ingenieuren richtig gut gelungen und bietet einen deutlichen Mehrwert in Punkto Fahrspaß.

Fahrbericht Toyota GT86: Gutes muss man nicht besser machen

Nun bleibt die Frage: Warum man bei einem Facelift nicht auch am Motor geschraubt hat? Die Antwort: Es ist nicht nötig. Der zwei Liter Boxer im Toyota GT86 gibt dem Wagen genug Vortrieb und ist ausgereift. Bei dem kleinen Sport Coupé zählen vor allem das einwandfreie Handling und der Spaßfaktor, wenn man um die Kurven fegt. 200 PS mögen heute keine wirkliche Macht sein, aber der kleine Japaner ist dank seines geringen Gewichtes von 1.220 Kilo ausreichend motorisiert. Der Saugmotor braucht natürlich ein hohes Maß an Drehzahl, aber wo steht geschrieben, dass sportliche Autos unbedingt einen Turbolader brauchen. Als einziges Manko könnte man nach der Probefahrt mit dem 6-Gang-Schalter, der immerhin 226 km/h Spitze schafft, aufschreiben, dass er wegen des Kupplungspunktes dazu neigt leicht abzusterben.

Beim Design haben die Entwickler bei Toyota nur maßvoll Hand angelegt. Man wolle den legendären 2000GT ehren, was auch im Ansatz gelingt. Der GT86 steht wie ein klasssicher Sport-GT auf der Straße. Vorn lang, hinten kurz und knackig. Der Spoiler läuft nun über die gesamte Breite, die Nase schnüffelt noch neugieriger am Asphalt. Vorn und hinten sind nun Voll-LED-Leuchten verbaut.

Im Innenraum sehen wir als Blickfang den Touchscreen in der Mittelkonsole. Dort wird navigiert und das Digitalradio bedient. Ansonsten muß man sich nicht mit neuen Schaltern oder Knöpfen beschäftigen. Lediglich die Anzeige der Fahrleistungen ist neu und soll den Trackmodus unterstützen.

Text: Manuel Alvarez

Fotos: Toyota

Fahrbericht Toyota GT86 (2013)

Die technischen Daten (laut Hersteller):

Motor: 4-Zylinder Boxer

Hubraum: 1.998 ccm

Leistung: 147 kW / 200 PS bei 7.000 U/min

Drehmoment: 205 Nm bei 6.400 bis 6.600 ccm

Antrieb: Hinterräder

Getriebe: 6-Gang Handschalter oder 6-Gang Automatik

Fahrwerk: vorn MacPherson Federbeine / hinten Doppelquerlenker-Achse

Maße:

Länge: 4.240 mm

Breite: 1.775 mm

Höhe: 1.285 mm ohne Antenne / 1.320 mm mit Antenne

Radstand: 2.570 mm

Leergewicht: 1.222 kg

Tank: 50 Liter

Fahrleistungen:

0-100 km/h: 7,6 Sekunden (Handschalter), 8,2 Sekunde (Automatik)

Top Speed: 226 km/h (Handschalter, 210 km/h (Automatik)

Stückzahl für Deutschland: 1.500

Preis in Deutschland: ab 29.990,00 Euro

Teilen mit: Facebook

Twitter

instagram

Mehr

Pinterest



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …