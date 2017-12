Fahrbericht Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé: Waftability open air

Wer das Wort Phantom in den Raum legt, muss mit einem Whow als Antwort rechnen. Die ganz grosse Nummer aus Goodwood und dann auch noch Stoffverdeck. Wir waren mit dem Whow im Kitzbüheler Umland, jenem Landstrich der gerne als Münchner Vorort bezeichnet wird, unterwegs. Berggipfelzählen.

90 Minuten, ein Fußballspiel, und man ist in Kitzbühel. München und seine Hektik sind Lichtjahre entfernt. Ringsum Berge, mit Schneeresten, ein paar kleine Punkte rutschen die Abhänge hinunter, die letzten Mohikaner, mit Go Pro auf dem Kopf und der Hoffnung, aus dem letzten Ritt möge doch noch ein Youtube-Hit werden. Weiter unten, in Marina-White gekleidet, wandelt, segelt ein deutlich über fünf Meter langer Rolls-Royce durch die Täler. Er trägt ein rotes Tuch, wie ein Signal, über den Köpfen der Insassen. Fünf Komma Sechs auf der nach oben nicht ganz offenen Längen-Skala für Cabriolets.

Man kann zwar noch viel länger, aber die Stahlträger zwischen den Achsen sind nicht wirklich sexy, elegant darf man das auch nicht nennen. Und eigentlich ist die Länge kein echtes Thema, vielmehr der Radstand erzählt die Geschichte des Fahrverhaltens und Rolls-Royce hat das Maß festgelegt und das wurde in den letzten 90 Jahren, damals rollte der erste Phantom aus den Werkstoren, ein wenig verkürzt. Der New Phantom, Baujahr 1925 erreichte stolze 3,68 Meter Länge zwischen den Achsen, unser Testwagen kommt mit 3,2 Metern zurecht und das wirklich vorzüglich. Wenn man die Fahreigenschaften eines Phantom, egal ob als Salon oder als Open Tourer beschreiben will, kommt das Thema Waftability auf den Tisch des Hauses. Ein Kollege aus England hatte den Einfall bereits 1906. Für den ersten Phantom wurde im Werk in Derby ein ganzer Satz formuliert: „Lautlos wie sein Schatten“, was auch nicht schlecht klingt und eher als Claim zu werten ist. Marketing at its best.

Und jetzt fahren wir. Aber vorher steigen wir ein, was eben auch keine x-beliebige Angelegenheit ist. Gefühlt hundertmal den Türgriff an der falschen Seite gesucht, anfangs die Tür zugeknallt und das macht man einfach nicht. Zwei Knöpfe warten direkt an der kleinen Scheibe jeweils rechts und links ganz aussen und diese Knöpfe steuern Elektromotoren deren Kräfte die jeweilige Tür zuziehen. Wer es ganz ordentlich macht, lässt die Tür bis ungefähr zehn Zentimeter an den Wagen ranlaufen, dann Knopf loslassen und die Tür mit der Hand zuziehen. Den Rest macht Soft-Close, ein feines System, dass die Tür sanft und ohne Mühe in die Verriegelung führt. Smmmt. Fertig.

Fast so leise wie der kleine Motor die Tür bewegt, fast so leise wie ein Vorhang am offenen Fenster hin und her tanzt und fast so leise wie sein Schatten läuft der offene Phantom durch die Bergwelt Tirols. Das Ah und Oh, vorwiegend von jungen Herren artikuliert und mit erhobenem Daumen untermalt, ist deutlicher und auch nachhaltiger. Kaum steht das Drophead Coupé zum greifen nah auf einem Parkplatz, kaum hält eine Ampel den Wagen auch nur für eine Minute auf, werden meist leise Kontakte geknüpft. Ein Blick auf die Dame weiter vorn und das Eis ist gebrochen. Charmant, das Mädel. Sobald der Motor seinen Dienst beendet oder man links im Handschuhfach einen kleinen Knopf drückt, verschwindet die Dame, ein Stockwerk tiefer, in ihrem Heim. Dann liegt die Chromleiste, die Motorhaube teilend, wie ein verlassenes Gleis auf dem weißen Deckel, unter dem ein wirklich starker Motor sein Werk verrichtet. Taucht die Dame wieder auf, wird aus dem Chromstreifen eine fast filmreife Szene. Die Spririt of Ecstasy mit Schweif oder eine Startbahn für die geflügelte Dame. Der Rolls-Royce als schwebender Carrier.

Das Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé hat lange, sehr lange Türen

Und jetzt nach Kitzbühel, bloß nicht das e vergessen. In dieses Dorf oder Städtchen. 8000 Menschen leben hier. Wenn grad kein Touri da ist und genau das passiert in diesem Moment. Der Rolls-Royce rollt über Kopfsteinpflaster, durch den schmalen Torbogen, vorbei an gelangweilten Taxlern, parken direkt vor der Bank und hoffen, dass sich keiner zu nah an den Briten stellt. Das Drophead Coupé hat lange, sehr lange Türen. Das Heck schaut immer ein Stück weit hinten raus, wie eine Yacht, die eben diesen Meter länger ist als der Rest des Feldes. Ein 15-Minuten-Walk durch die Innenstadt, Gucci, Prada und Consorten. Dirndl und Lederhosen-Schaufenster, Baustelle mit Umweg und Dreck an den Schuhen. Es reicht. Eine Pizza, ein Pfiff, so nennt man ein Bier im Kölsch-Glas und dann raus aus dieser trostlosen Veranstaltung. Die Berge, die Landschaft bleibt das ganze Jahr hier. Der Schnee ruht sich auf 2.000 Metern aus. Bei Rosi, einer Institution weiter oben, ist noch Pause.

Bis zum 14. Mai ruht hier der Berg, der Parkplatz ist keine Offenbarung aber der offene Rolls-Royce macht das beste draus. Posing. Vorher Slalom mit 460 PS, 720 Newtonmeter und 2.630 Kilo plus Besatzung. Die Lenkung präzise, die Übersicht fordert Konzentration, das Getriebe schaltet sauber und schneller als man glaubt. Hängen am Hang ist kein Thema. Ein Kleinwagen hinter uns wird immer kleiner, ein Mittelklasse-Viertürer vor uns wird immer größer. Der Goodwood-Express läuft den Berg hinauf als hätte er Lust auf ein Sportabzeichen. Bergab das gleiche Spiel, die Bremsen bleiben standhaft. Der grosse Wagen legt sich mehr in die Kurven, bei Lastwechseln nickt er mit dem Kopf, wenn´s eng wird, freut man sich über Gegenverkehr, weil man dann sieht wie der Mensch beim Anblick eines Rolls-Royce einfach stehen bleibt und dem imposanten Gefährt nachschaut.

Fünf Tage Rolls-Royce Cabriolet, vier Tage immer mal wieder am Abend aus dem Fenster schauen und beruhigt wieder hinsetzen, weil der Wagen magische Wirkungen auf Menschen hat, weil er, selbst wenn er mutterseelenallein auf dem Parkplatz steht, einer Skulptur gleich vor sich hin strahlt und weil auch die nahe Umgebung von Kitzbühel diesem britischen Symbol huldigen kann, wie man´s nur hier erlebt. Umrunden, Sprüche klopfen, drüber reden, lächeln, fragen und nicken. Und vier Tage lang auf den besten, bequemsten, schönsten Sitzen des Autouniversums Platz nehmen, über die prachtvolle Brüstung schauen, den schlanken Schalthebel nach oben oder unten ziehen, das Gaspedal wie eine Daunenfeder streicheln und dabei immer das richtige Tempo finden. Fünf Tage das Radio, das Smartphone und seine Musik ignorieren, weil entweder der Wind wirklich melodisch durch die Bäume pfeift, oder man ein Spiel spielt: Wer hört als erster den Motor?

Die Reifen, ok, immer im Ohr. Der nervige, getunte Kombi hinter uns, leider im Ohr. Die Füße auf dem Teppich, der so tief ist, dass man für die Suche nach einem verlorenen Hautürschlüssel gleich die Soko Kitzbühel anfordern muss. Der ganze Aufbau des Innenraumes, nicht unser Geschmack weil ohne Holz dafür mit hellem Klavierlack überzogen. Man will immer wieder nach moderner Bedientechnik suchen und findet doch genau das. Ein paar Knöpfe, Drehschalter und der Rest ist Konzentration auf das Wesentliche. Und dann sind da noch die Lüftungsdüsen. Mit dem Fingernagel lassen sich ganze Lieder darauf spielen. Klack, Klick je nach Länge und Kunstfertigkeit des Manikür-Profis. Hinten sitzt man selten, vorn spielt die Musik. Der Brite will nicht spielen, nicht imponieren, nicht schreien oder hetzen. Er will für Dich da sein und genau das ist er auch. Mühelos in jeder Situation. Waftability halt.

Text: Ralf Bernert

Fotos: Michael Kratz und Ralf Bernert

