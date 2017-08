Fahrbericht Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid – Speed-Dating

Vier Erwachsene plus reichlich Spaß auf dem Asphalt. Der Schnellste aus der Panamera-Familie ist ein Spaßvogel, der es durchaus ernst meint. Er nutzt seine Kräfte nicht nur zur Fortbewegung, er kann auch den luxuriösen Gleiter geben, vor allem, wenn er elektrisch unterwegs ist. Wir haben ihn erlebt: auf der Rennstrecke und daneben.

Nach Vancouver dauert´s rund 9 Stunden, dann noch mal ein paar Momente und man steigt auf Vancouver-Island aus dem Flieger. Das Ziel: Der Vancouver Island Motorsport Circuit. 2,3 Kilometer Geschlängel im Grün. Ein Streckenprofil wie eine Nordschleife. Nur kleiner, übersichtlicher, kürzer und weniger gefährlich. Dort, wo man in der Eifel die Bäume am Streckenrand fast anfassen kann, ist hier im Süden Kanadas nur Sand und Wüste zu sehen.

In der Boxengasse stehen sie. Zweimal drei Panamera Turbo S E-Hybrid. Die Supersport-Limousine aus Zuffenhausen. Runde eins: Aufwärmen und Kennenlernen. Die 680 PS lauern noch, sie sind zwar bereit und werden auch gleich an die frische Luft gelassen, aber zuerst ist der Hörfunk dran. Weiter vorn in der Porsche-Schlange, sitzt der Instruktor und der erklärt den Kurs. Wir fassen zusammen: Hier gibt es nur Kurven, die Geraden sind zu kurz, deshalb sind es kurze Pausen zwischen den Kurven. Also volle Konzentration und immer schön die Linie im Auge behalten.

Fahrbericht Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid – Muckses zeigen

Runde zwei. Vollgas. Den kurzen Hügel hinauf und der Porsche zeigt Muckies plus Haltung. Die leichte Rechts kann jede normale Limousine aus der Fassung bringen den stärksten Hybrid auf diesem Planet noch nicht mal ansatzweise. Der Porsche neigt sich nicht einen Millimeter, er stürmt die Anhöhe als hätte man ein das Signal zum Angriff gegeben. Der V8 und der Synchronmotor haben ihre Kräfte vereint und die 2,3 Tonnen Masse schmelzen wie ein Softeis in der Sauna. Der Hybrid fühlt sich an wie ein Sportwagen, er hört sich auch so an und er ist auch so schnell. Nur mit dem Unterschied, dass man das hier zu viert erleben könnte.

Runde drei. Noch schneller. Später bremsen, früher beschleunigen. Man wird mit jedem Meter mutiger. Die Hinterachslenkung spielt mit, man kennt sie aus dem 911.

Wir zählen das mal auf:

– aktiver Allradantrieb

– variable Drehmomentverteilung zwischen den Achsen

– elektronisch gesteuerte Hinterachs-Quersperre

– adaptive Luftfederung

– aktive Wankstabilisierung

– elektromechanische Servolenkung

– Keramik-Brensen

Das alles zusammen arbeitet, organisiert und regelt den Verkehr. Also den internen Verkehr an Informationen und sorgt letztendlich für noch mehr Sicherheit bei noch viel mehr Dynamik. Vor sechs Jahren währe man, bei allem Respekt vor der damaligen Technik, mit einem Panamera Hybrid weit langsamer unterwegs gewesen und man hätte auf dieser Strecke Kopf und Kragen riskiert. Und heute? Das Teil rennt und rennt.

Er stürzt sich in die engsten Kurven und jagt wieder hinaus. Der Magen samt Inhalt kommt kaum mit. Die Lenkung ist unglaublich präzise, die Karosse irre steif, keine Verwindung weit und breit. Das Gewicht dieses Porsche versteckt sich hinter der Elektronik und den Künsten der Ingenieure aus Weissach und Zuffenhausen.

Rund vier. Noch mal durch das kurze Labyrinth. Mit aller Lust, mit allem Spaß. Der Instruktor weiter vorn kann nur auf den kurzen Geraden weglaufen. Der Hybrid schnüffelt an den Endrohren des 911 und läßt sich locker. Immer wieder bergauf und bergab. Für den Zuschauer muß das komisch aussehen. Man hört ihn, wenn man ihn nicht sieht. Wenn er hinter einem der kleinen Hügel verschwindet, beginnt das Lied des V8, kaum taucht er wieder auf, schaut man ihm nach. Die neon-gefärbten Bremssättel leuchten durch die Felgen.

Runde fünf. Bedauerlich. Der Kollege wartet an der Boxengasse. Auslaufen, abkühlen lassen.

Runde sechs. Landstrasse und Ortsdurchfahrten. Wer hier fotografiert oder per Laserstrahl beim Überschreiten der erlaubten Geschwindigkeit ertappt wird, zahlt richtig viele Dollars. Deshalb gilt: Dahinrollen.

Der Turbo S E-Hybrid kann maximal 140 km/h rein elektrisch unterwegs sein. Zwischen 25 und 50 Kilometer reicht der Akku, je nach Gasfuß-Laune. Das schöne an der Verbindung der beiden Motoren, der V8 lädt den Akku und sobald eine bewohnte Ecke auftaucht, schleicht dieser Porsche dahin. Lautlos, mühelos. Das konnte der Vorgänger auch und manch einer sagte, dass diese Technik dem Verbrauch nicht gerade dienlich war.

Das stimmt, weshalb die angegebenen 2,9 Liter eher theoretischer Natur sind. Aber: Wir haben den stärksten aller Hybride mal mit 120 laufen lassen und der Saft lief sicher nicht in Strömen durch die Leitungen. Wir wagen einen Wert: 5 Liter sind drin. Wenn man aufpasst und die 50 Kilometer maximaler E-Fahrt einrechnet. Dann bleiben 50 Kilometer mit dem Benziner und dann passt es wieder.

Was kann der Kraftmeier sonst noch? Er kann bequem, er kann vernetzt und er kann unterhaltsam. Wer hinten sitzt, kann sich durch ein feines Panorama-Glasdach die Wolken ansehen, er kann schlummert, weil die Sitze wirklich bequem sind, er kann den Monitor am Vordersitz mit Filmen oder Fahrdaten beleben oder er kann dem Fahrer erklären, dass er gefälligst die nächste Rennstrecke ansteuert. Weiter vorn bietet der Luxus-Sport-Panamera reichlich Ambiente und Atmosphäre. Das Cockpit ist moderner als jedes uns bekannte Raumschiff, Kapitän Kirk wäre sehr neidisch.

Ein Fazit: Der Panamera Turbo S E-Hybrid ist das modernste, komfortabelste Produkt, das derzeit in Zuffenhausen zu Hause ist. Er sieht sehr gut aus, er ist unglaublich einfach zu fahren, er ist irre schnell und dabei noch sehr emotional, weil mit dem V8-Sound unterwegs. Der Preis ist hoch aber dafür sitzt man zu viert in einem ganz besonderen Porsche.

Fahrbericht Porsche 911 2.2 Targa

Fahrbericht Porsche Panamera Turbo

Fahrbericht Porsche 911 GT3

Die technischen Daten (laut Hersteller):

Motoren: V8 Benzin Biturbo / Synchron-E-Motor

Leistung gesamt: 500 kW / 680 PS bei 5.750 bis 6.000 U/min

Drehmoment: 770 Nm bei 1.960 bis 4.500 U/min

Antrieb: Allrad

Getriebe: 8-Gang PDK

Maße:

Länge: 5.049 mm

Breite (mit Spiegel): 1.937 mm (2.165 mm)

Höhe: 1.427 mm

Radstand: 2.950 mm

Kofferraum: 405 bis 1.245 Liter

Leergewicht: 2.310 kg

Tank: 80 Liter

Reichweite rein elektrisch: 25 bis 50 km

Fahrleistungen:

Top Speed: 310 km/h

0-100 km/h: 3,4 Sekunden

0-200 km/h: 11.7 Sekunden

Top Speed elektrisch: 140 km/h

0-60 km/h elektrisch: 6,0 Sekunden

Verbrauch:

Kombiniert: 2,9 l/100 km

CO2: 66 g/km

Abgasnorm: Euro 6

Preis in Deutschland inkl. Steuer: ab 185.736,00 Euro

Teilen mit: Facebook

Twitter

Mehr

Pinterest



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …