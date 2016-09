Fahrbericht Porsche Macan Turbo: Sportler mit Aussicht

Mit seinen 400 PS kann der Macan Turbo bis 266 km/h schnell sein. Das ist keine Überraschung, aber wie sich der Macan Turbo bei diesem Tempo anfühlt, ist schon bemerkenswert. Und weil der kleinere Kollege des Cayenne auch noch genug Raum für fünf Personen anbietet, kann man fast auf die Idee kommen, dass der Macan der bessere Cayenne ist. Aber nur fast.

Es sitzt sich anders, anders als im Cayenne oder in anderen SUV. Der Macan von Porsche ist viel lieber Sportler mit Aussicht. Er ist höher, er ist größer und er ist schwerer als jeder Sportwagen. Den Chiron ignorieren wir an dieser Stelle. Aber der Macan ist auch großzügig. Er hat wirklich viel Platz im Fond, er kann bis zu 1.500 Liter Gepäck mitnehmen und er kann dank seiner Der Macan kommt einem vor, wie ein kleiner Junge mit etwas zu dicken Wangen, der sich ganz selbstverständlich zu den Sportlern stellt und der mit den anderen, sportlichen Jungs wirklich mithalten kann. Deshalb mag man ihn. Er ist eine Überraschung.

Der Porsche Macan Turbo ist weit vom Pampersbomber entfernt

Auf den ersten Blick ist der Macan eine Beruhigungspille. Kein Aufreger, kein Provokateur, kein Hektiker und kein Aspirant für den Titel „Pampersbomber“. Das können andere besser. Der Macan steht in der Parklücke und man läuft vorbei. Vor allem, wenn der Porsche silbern glänzt. Rot, Blau oder Gelb wäre anders, aber das braucht er nicht. Die Stärke des Macan liegt im Inneren, in seiner Technik, seinem Fahrverhalten und, vor allem beim Turbo, bei seiner Leistungsentfaltung.

500 Klinometer am Stück, kein Problem. Alle Schalter, Knöpfe und Infos sind dort, wo man sie bei jedem Porsche sucht und findet. Apple CarPlay und die ganze Connectivity-Welt laufen einwandfrei. Das Smartphone ist ruckzuck verknüpft, die Musik aus dem Handy läuft prima durch die Datenleitung, man navigiert sich einfach und sauber durch die Republik. Der Macan kann all´ das ohne Mühe und man freut sich über die Selbstverständlichkeit der modernen Kommunikation in diesem Porsche.

Fahrbericht Porsche Macan Turbo – der Schlüssel sitzt immer noch links

Gestartet wird wie immer, Schlüssel links neben dem Lenkrad, nach rechts drehen und der V6 erwacht. Den Hebel auf der Mittelkonsole nach hinten und der Zuffenhausener läuft los. Wenn man dem Pedal nicht gerade wild auf den Rücken steigt, bleibt die große Motoren-Fanfare aus. Der Macan ist gut gedämmt, der V6 soll per Leistung beeindrucken, nicht als Schreihals. Der stärkste Macan läßt sich auch sehr gemütlich durch die Gegend führen, was vor allem in der Stadt ein Segen ist. Parkhäuser mit hohen Bordsteinen sind mit dem Macan keine große Hürde. Die Felgen bleiben unbehelligt, die Frontschürze freut sich. Man sieht gut raus und der Monitor in der Mittelkonsole zeigt glasklar jeden Strohhalm, der dem Heck im Weg steht.

Fahrbericht Porsche Macan Turbo – Keine Post vom Landratsamt

Der Macan ist kein Treibholz, ganz im Gegenteil. Knapp über der Leerlaufdrehzahl werden 550 Newtonmeter zum Dienstgerufen. Der Macan Turbo scheint dann um ein paar deutliche Kilo leichter. Hat man vorher die Sport + Taste gedrückt, werden ein paar feine Geister aktiv. Lenkung, Gaspedal und der Rest des Fahrwerkes tragen plötzlich kurze Hosen. Unser Porsche ist im Flow und verabschiedet sich von seinen Hinterleuten, im Rückspiegel werden die meisten Kühler immer kleiner. Man beginnt über Tempolimits nachzudenken und die Zahl 120 ruft einem mit erhobenen Zeigefinger zu, man möge doch den rechten Fuß vom Gas nehmen. Der Finger wandert wieder auf die linke Seite der Mittelkonsole. Komfort. Ruhe. Keine Post vom Landratsamt.

Wohin steckt man den Macan Turbo? Kompakte SUV? Nein, er mag ein wenig mehr Bodenfreiheit haben, der Allradantrieb kommt dazu, aber mit mehr als mitteltiefen Pfützen sollte man diesen Porsche nicht belästigen. Van? Um Himmels willen. Limousine mit SUV-Heck? Ok, das geht. Sportwagen mit reichlich Alltags-Tauglichkeit? Jein, zu schwer, aber schnell genug. Nach unserer Erfahrung ist der Porsche Macan Turbo ein Wagen für die Zeit nach der präpubertären Phase.

Say goodby zum Blödman

Kinder zum Sport bringen und dann selbst ein wenig mit Kurven spielen. Zu den Schwiegereltern fahren, die Kiste mit den alten Klamotten vom Speicher holen und ins Haus fahren. Drei Kumpels abholen, deren Golf- oder Tennis-Zeug hinten rein werfen, Led Zeppelin hören und lauthals falsch mitsingen. Und wenn einer auf der Autobahn so dicht ranfährt, als wollte er das Gepäck aus dem Macan klauen, einfach in den Rückspiegel grinsen, goodby sagen und nach sechs Sekunden vergessen, mit welche Marke der Blödmann unterwegs ist.

Text: Ralf Bernert

Fotos/Video: Porsche / Ralf Bernert (Foto Seite)

Fahrbericht Porsche 718 Cayman

Fahrbericht Porsche Panamera Hybrid

Fahrbericht Porsche 911 Carrera S

Fahrbericht Porsche 911 GT3

Fahrbericht Porsche 911 Turbo S Coupé

Fahrbericht Porsche 911 Targa

Die technischen Daten (laut Hersteller):

Motor: V6 Biturbo

Hubraum: 3.600 ccm

Leistung: 294 kW / 400 PS bei 6.000 U/min

Drehmoment: 550 Nm bei 1.350 bis 4.500 U/min

Antrieb: Allrad

Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe

Maße:

Länge: 4.699 mm

Breite: 1.923 mm / mit Spiegel: 2.098 mm

Höhe: 1.624 mm

Radstand: 2.807 mm

Leergewicht: 1.925 kg

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.550 kg

Tank: 75 Liter

Kofferraum: 500 bis 1.500 Liter

Fahrleistungen:

Top Speed: 266 km/h

0-100 km/h: 4,8 Sekunden

0-100 km/h: 4,6 Sekunden mit Sport Chrono Paket

Verbrauch:

kombiniert: 8,9 bis 9,2 l/100 km

CO2: 208 bis 216 g/km

Preis inkl. MwSt. in Deutschland ab: 83.753,00 Euro

Teilen mit: Facebook

Twitter

Mehr

Pinterest



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …