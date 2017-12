Fahrbericht Lexus RC F: Schnell und furios

Nach Langeweile sieht der RC F sicher nicht aus. Seine Nase ist anders, seine Silhouette ist anders, sein Heck auch. Dieser Lexus sieht schnell aus und er ist es auch. Der RC F von Lexus ist ein kluger Sportler.

Schnell und furios, diese Kurve nach Hollywood musste sein. Schnelle oder sehr starke Japaner sind auf der Leinwand mittlerweile zuhause. Seit Godzilla von der Weltöffentlichkeit als Gummikostüm mit einem stark transpirierenden Schauspieler darin erkannt wurde, müssen die asiatischen Inselbewohner mt anderen Gewalten auftrumpfen. Da war mal ein Toyota MR2, der auch für den Motorsport fit gemacht wurde und es gab den Toyota Supra MKIV, der in weiter oben zitierter Filmmetropole eine tragende Rolle spielte. Die Reihe wird vollständig wenn man den Lexus LFA aufzählt. Das Coupé, nur in homöopathischer Dosis erbaut, ist ein Kraft- und Speedprotz. Und teuer war er auch. Man liest von 375.000 Euro. Dafür durfte man auch einen Maybach 57 mit nach Hause nehmen, womit wir wieder bei Godzilla wären.

Jetzt folgt der Lexus RC F. Wieder drei Buchstaben, wieder viel Kraft, wieder ein furioser Auftritt dank eines selbstbewussten Layouts. Wenn man sich dem Coupé nähert, wird der Kopf nicht lange fackeln und es riecht nach Speed. Die Synapsen täuschen sich nicht, es wird schnell im Kopf. Bilder fliegen durch die Gegend, Vorbereitung ist alles. Und es herrscht kein Mangel an Realität. Das Kopfkino, vom Designer so gewollt, wird nach dem Start des lupenreinen V8, er kommt ohne Turbo aus, so richtig gut bestätigt. Dieser Lexus will was und das mit Nachdruck. Und das was er will, soll er auch bekommen. Wo? In Südspanien, genauer auf der privaten Rennstrecke Ascari.

Frag´ den Lexus nicht wie es war

Da die Rennpiste, nebst Restauration, Garage mit wilden Radikalen und Boxengasse, Nachtlager nicht anbieten kann, sitzt man auf dem Fahrersitz des nagelneuen Lexus und folgt dem Ruf des Navi. Das Hotel erzittert kurz ob der satten Stimmen diverser RC F, die sich mit reichlich Motivation in den Berufsverkehr von Malaga werfen oder besser sie springen von Ampel zu Ampel.

Mit dem Fahrmodusdrehschalter wurde der Level „Normal“ aktiviert. Das bedeutet Komfort, also nicht allzu hohe Drehzahlen, die Federung kümmert sich um schlechte Zustände der Strassen, die Lenkung geht leicht und präzise, der Wagen rollt in aller Ruhe durch die Stadt und später auch durch die Lande.

Ein Dreh weiter und man ist im Eco-Modus unterwegs. Nun ist der Japaner ein Schotte im übertragenen Sinne. Der V8 müht sich um Contenance, das Getriebe schaltet noch schneller nach oben, die 477 PS bleiben im Stall, der Benzinverbrauch bemüht sich um Zurückhaltung. Mit dieser Haltung ist der RC F eher ein anständiger Zweitürer für längere Strecken, die Reichweite ist wichtiger als die schnelle Verbindung zwischen A und B. Man lehnt sich im Geiste zurück, die Kurven werden sanft durchlaufen und das Auge inspiziert den Innenraum, den die Japaner im gewohnt hohen Niveau gestaltet haben. Der RC F ist natürlich mehr Sportler als GT.

Der Lexus RC F ist ein Techniker, keine Nostalgie-Kutsche

Die Instrumente sind mit Bedacht angeordnet. Direkt hinter dem Lenkrad, das so ganz nebenbei ruhig weniger wuchtig sein könnte, sorgt das zentrale Rundinstrument für Orientierung und Stimmung.

Der Lexus RC F ist ein Techniker, keine Nostalgie-Kutsche. Die Finger finden ihre Schalter und Knöpfe ohne große Sucherei. Das Touchpad ist ein Weg in die richtige Richtung, man streichelt das Pad und der Cursor auf dem Monitor gerät in Wallung. Das ist allemal besser, als der kleine Stick in anderen Modellen von Lexus. Die Sitze bieten Halt und Komfort. Auf dem Weg zur Rennstrecke ruhen sich Mensch und Rücken ein wenig aus, später nach der ersten Runde freut man sich über die spürbaren Konturen des Sitzes. Wer will sich schon auf einer Rennstrecke am Lenkrad festhalten müssen.

Und dann ist da die rot-weiß gestreifte Schranke neben dem Häusschen, in dem ein junger Mann den Knopf drückt. Der Balken hebt sich und der Japaner rollt vorbei, hier dürfen nur geladene Gäste durch. Ascari, das heisst bestens verlegter Asphalt, der sich eintausend Meter über dem Meeresspiegel durch die Landschaft windet. Gute fünf Kilometer Spaß, Sport und Spiel am Stück.

Und nun der Aufschrieb. Ascari, um ein Drittel gekürzt weil man ein abgesperrtes Teilstück zur Bespassung der wartenden Kollegen nutze. Stichwort: Drift-Freude. Ein Lexus-Mitarbeiter oder besser ein Künstler, ausgestattet mit reichlich Kompetenz, lud auf den Stuhl des Copiloten und zeigte, wie man sehr sauber quer unterwegs sein kann. Man steigt aus und stellt wieder einmal fest, dass man noch ne Menge lernen kann.

Und jetzt? Ärmel hoch krempeln heisst übersetzt: Haube über den Kopf, aussehen wie die Karikatur eines Bankräubers. Schnell den Helm drüber, die Jacke fliegt in die Ecke, schmale Schuhe noch mal auf und zu machen. Sonnenbrille? Lieber nicht, sieht mit Helm verboten aus. Dann einsteigen, Kopf extra tief halten, wie der Papst, nur jünger. Der Beifahrer sitzt schon. Ein Brite, also höflich, was später echt schön ist. Seine Kommentare klingen nach echtem Motorsport und er gibt den 1. Offizier wirklich gut. Er zappt zwischen den Fahrmodi hin und her, er gibt den TV-Ansager „and now sport“ und er will mehr throttle, was handelsübliche Beifahrer sonst mit deutlichen Fingelnägel-Abdrücken im Auto quittieren. Kann ich den mitnehmen?

Aus der Boxengasse im Zweiten, Dritten und dann nach der leichten Kuppe links rum, vorher den Zweiten. Die erste Runde noch mit zu viel Vorsicht, more throttle. Der Kurs windet sich, die Kurven sind nahezu alle gut einsehbar, ein paar kleine Hügel hinauf und wieder hinab, eine leicht nach Aussen erhöhte Linkskurve und dann die Start-Ziel-Gerade und der ganze Spaß noch mal von vorn. Man achtet so gut wie nie auf die Geschwindigkeit, eher auf den Motor und seine Stimmung.

Drei Gänge werden gebraucht. Zwei, Drei und Vier. Und dann die Modi, Sport und Expert. Der Lexus wechselt dabei nicht den Charakter sondern nur die Stimmungslage. Mal eher wie Queen bei „We are the champions“, dann gibt der Japaner den besten Kumpel, den man auf der Rennstrecke haben kann. Die clevere Elektronik, vor allem das Differenzial (TVD), nimmt den Lexus an die Hand, verteilt das Momentum an die richten der beiden angetriebene Räder, der RC F lernt bei jeder Runde, das Getriebe setzt die Kommandos der Schaltwippen schnell aber nicht zu hastig um, der Fahrer fühlt sich irgendwie besser, er könnte auf die Idee kommen, dass er vielleicht doch ein wenig begabter ist. Fehlt nur noch, dass man das Coupé nach den Runden eine wirklich dämliche Frage stellt: „Wie war ich?“

Und dann gibt es noch den Sport-Modus. Volle Kontrolle für den Fahrer, heisst es in der Pressemitteilung. Und volle Kontrolle meint auch, frag´ nicht nachher den Wagen wie es war. Der Wagen fühlt sich in diesem Modus an wie Mama, die Dich zum ersten Mal allein zum Schulbus geschickt hat. Die Kurven werden enger, die Geraden kürzer und der Wagen scheint seine 477 PS permanent auf den Asphalt zu schütten. Der V8 macht auf ACDC, das steckt an und nach zwei Runden will man sich daran gewöhnt haben. Die Jungs bei Lexus sind schon clever, sie bauen ein Coupé mit reichlich Saft, sie bauen unsichtbare Stützräder an, die aber nur in Sekundenbruchteilen ausfahren und zwar so, dass das wirklich keiner sieht. Man steigt also aus und hat keinen Schimmer wie schnell man wirklich war und ob man die Runde sauber und rhythmisch gefahren ist. Aber man hat das Gefühl, dass es gut war. Das ist charmant, höflich und auch wie gesagt clever.

Und dann haben wir noch jemand aus der Abteilung „sehr schnell“ mit dem RC F auf die Bahn geschickt. Damit der Lexus mal so richtig ins Arbeiten kommt. Isolde Holderied, Ex-Rallye-Weltmeisterin und mit schnellen Japanern auf vier Rädern bestens vertraut, stieg nach ein paar Runden wieder aus und schien recht begeistert. Der Motor sei eine Pracht, die Balance des Wagens bemerkenswert und überhaupt mache das Coupé so richtig viel Spaß. Wir wollten dann auch noch mal ran, durften aber nicht. Da stand ein Airbus in Malaga und der wollte nicht warten.

Text: Ralf Bernert

Fotos: Lexus und Ralf Bernert

Die technischen Daten des Lexus RC F laut Hersteller:

Motor: V8

Hubraum: 4.969 ccm

Leistung: 351 kW /477 PS bei 7.100 U/min

Drehmoment: 530 Nm bei 4.800 U/min

Antrieb: Hinterräder

Getriebe: 8-Gang Automatik mit Schaltwippen

Top-Speed: 270 km/h

0-100 km/h: 4,5 Sekunden

Preis: 75.000,00 Euro

Teilen mit: Facebook

Twitter

Mehr

Pinterest



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …