Fahrbericht Lexus RC 200t: Der will nur cruisen

Zackig sieht er aus. Mit der Diamant-Kühlermaske. Irgendwie aggressiv, sehr ambitioniert und auf dem Sprung nach vorn. Dabei ist der 200t kein Sportler. Er ist ein Coupé der alten Schule und das ist auch gut so.

7,5 Sekunden von Null auf Hundert. 230 km/h Spitze. Beide Zahlen hauen uns nicht vom Hocker, auch den Nachbarn nicht, der neben uns steht und was über den Lexus wissen will. Das Übliche halt. „Wie geht´n der so?“ Er geht gut, sehr gut sogar. Nur eben nicht rasent schnell. „Sieht aber so aus.“ Ja, man erwartet erstmal mehr. Auch an der Autobahntankstelle. „Du warst doch eben vor mir. 220. Dann war plötzlich nix mehr. Hattest wohl keinen Bock.“ Doch, Bock schon, aber bei 230 ist Schluß. „Aha“.

Fahrbericht Lexus RC 200t: Dieser Lexus kann auch sportlich

Manchmal ist die Kleidung nicht unbedingt für eine klare Einordnung geeignet. Einigen SUV geht das so. Sieht nach Geländetauglichkeit aus, geht aber nicht, weil kein Allrad, kein Differenzial, keine passenden Reifen mit Profil oder zu lange Überhänge.

Beim 200t denkt man zunächst an Leistung und reichlich Druck und die 245 PS aus dem 2-Liter Turbobenziner sind auch nicht schlecht. Sobald man die Sport-Einstellung gewählt hat, kann der Japaner auch gut ums Eck laufen. Er rückt dann ein wenig näher an seinen starken Bruder, den RC-F. Das Getriebe schaltet später, die Lenkung wird spürbar straffer und das Fahrwerk will nicht mehr jede Ameise, über die man fährt, ignorieren. Kurz: der RC 200t kann auch sportlich.

Aber seine Stärke liegt nicht in der Suche nach Bestzeiten und Siegen an der Ampel. Seine Stärke ist die Ausgewogenheit, mit der er zu Werke geht. Man stelle sich vor, am Tresen in der Kneipe steht ein Typ mit einer Clint Eastwood-Visage, einer ausgebeulten Jacke aus der ein Messer hervor schaut. Man sieht ein Tattoo in Form einer blutigen Faust und eine recht lange Narbe auf der rechten Wange. Sie beginnen ein Gespräch und nach einer viertel Stunde rezitiert der Nachbar die Lehren des Buddha, ein paar wirklich guten Tipps für das nächste Pferderennen und dem hilfreichen Hinweis, dass die Provence im Frühling besonders reizvoll ist.

Sie werden angenehmst überrascht sein, weil der Mann nebenan ein kultivierter, sympathischer und ausgesprochen freundlicher Mensch ist. Außerdem hat er noch einen Charakterkopf und im Notfall weiß sich zu wehren. So in etwa kann man den RC 200t beschreiben. Das Messer haben wir erfunden, aber der Rest stimmt.

Fahrbericht Lexus RC 200t: Nix für Grobmotoriker

Wir müssen noch ein oder zwei Worte über die Steuerung des Infontainmentsystems aufschreiben. Es basiert seit Jahren auf dem gleichen Prinzip. Man legt den Finger auf ein Touchpad und bewegt einen Cursor auf dem Bildschirm. Ein Graus für Grobmotoriker und Laptop-Hasser. Im Stand kommt man irgendwie zurecht, während der Fahrt ein Grund für leises Fluchen. Vor allem, wenn man den Umgang mit der Steuerung neu erlernen muß.

Was fiel uns noch auf. Die Qualität. Seit Jahren hat Lexus den Pokal für Kundenzufriedenheit und Verarbeitungsqualität gepachtet. Mit Recht. Auch als Gebrauchtwagen sind Fahrzeuge von Lexus ein Genuss und deshalb extrem stabil im Preis. Der 200t macht da keine Ausnahme. Egal welche Stelle wir anfassen, egal woran wir rütteln, ziehen oder drücken, alles fühlt sich an als hätte man bei Lexus allen Mitarbeitern einen Codex mit auf den Weg gegeben: „Unsere Produkte gehen nie, wirklich niemals kaputt. Es sei denn, man rollte mit einem Leo II darüber hinweg.“ Und am Ende unserer Fahrt stellen wir fest. Die Leute bei Lexus meinen das wirklich ernst.

Text: Ralf Bernert

Außenfotos: Ralf Bernert

Innenfotos: Lexus

Die technischen Daten (laut Hersteller):

Motor: 4-Zylinder mit Turbo und Ladeluftkühler

Hubraum: 1.998 ccm

Leistung: 180 kW/245 PS bei 5.800 U/min

Drehmoment: 350 Nm bei 1.650 bis 4.400 U/min

Getriebe: 8-Gang Automatik mit Schaltwippen

Antrieb: Hinterräder

Maße:

Länge: 4.695 mm

Breite (mit Spiegel): 1.840 mm (2.069 mm)

Höhe: 1.395 mm

Radstand: 2.730 mm

Tank: 66 Liter

Kofferraum: 423 Liter

Fahrleistungen:

0-100 km/h: 7,5 Sekunden

Top Speed: 230 km/h

Verbrauch:

kombiniert: 7,2 l/100 km

CO2 kombiniert: 166 bis 168 g/km

Preis in Deutschland: ab 45.500,00 Euro

