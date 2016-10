Fahrbericht Jaguar XF S: Der Jaguar mit dem großen S

Es ist die zweite Generation und die hat im Vergleich zum Vorgänger an Leistung zu- und an Gewicht abgelegt. Und das merkt man auch. Unser Testwagen, der XF S mit 380 PS, lief wunderbar ruhig und sauber über den Asphalt. Und beim Wettlauf auf der Autobahn konnte der Brite mehr als überzeugen.

Vieles ist wie gehabt. Der Nachfolger ist dem Vorgänger grundsätzlich sehr ähnlich. Das hat seinen Grund. Der XF ist seit seiner Einführung 2008 sehr erfolgreich und das nicht nur wegen seiner Qualität oder seiner besonderen Art. Im Reich der Business-Limousinen streckt der Brite seinen Kopf recht deutlich aus dem Dickicht der etablierten Kollegen heraus. Er fällt auf und er bleibt im Gedächtnis hängen. Das liegt einerseits an der sehr gelungenen Mischung aus Limousine und Coupé und auf der anderen Seite an der wirklich außergewöhnliche Interieur-Gestaltung. Der Drehknopf in der Mittelkonsole ist weiterhin der Hauptdarsteller, zumindest die ersten Sekunden. Das aufgeräumte Interieur plus dem neuen, sehr gut ablesbaren Monitor inklusive aller Dienste, die man als echtes Highlight bezeichnen darf. Der neue XF ist eine Fahrt nach vorn, selbst wenn sich der Wagen keinen Millimeter bewegt.

Der neue Jaguar XF S ist schnell und sehr komfortabel

Die erste Generation hat uns schon gefallen. Das Design gefällig, anders aber nicht übertrieben. Man sitzt hinten weit besser, als es von aussen den Anschein hat. Eine Coupé-Limousine oder ein Coupé mit vier Türen ist mittlerweile keine Sensation mehr. Bei Mercedes, zum Beispiel wirkt die Mischung aus Zwei- und Viertürer noch immer exotisch, nur bei Jaguar scheint man diese Form der Gestaltung kultiviert zu haben. Der XF steht mit einer Selbstverständlichkeit auf der Strasse, die schon fast ein wenig frech daher kommt.

Den 3.0 Liter Diesel S hatten wir mit der ersten Generation ausprobiert. Damals waren wir erfreut, hoch erfreut. Der Selbstzünder unter der Fronthaube erlaubte sich keine Schwächen, ganz im Gegenteil, er trieb den Briten mit reichlich souveräner Leistung ordentlich nach vorn, er entpuppte sich schnell als genügsamer, sehr sauber laufender Motor.

Fahrbericht Jaguar XF Sportbrake

Mit der zweiten Generation, die seit September 2015 auf dem Markt ist, haben wir erstmals den V6 Benziner unter die Lupe genommen. Der XF S leistet 380 PS und ist mit 450 Newtonmetern sehr stark motorisiert. Außerdem hat Jaguar den neuen XF mit reichlich moderner Info-Infotainment-Technik ausgestattet und die katapultiert den XF in eine vollkommen neue Liga. Vernetzung und digitale Services an Bord werden zunehmend als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Für den Hersteller Jaguar ist dieses Thema seit geraumer Zeit eine Herausforderung, der sich die Briten recht überzeugend stellen.

Im neuen Jaguar XF S steht Infotainment ganz oben auf der Liste

Beim Thema Infotainment und Vernetzung ist Jaguar grundsätzlich mit sehr viel Ehrgeiz unterwegs. Die Briten rüsten derzeit kräftig auf. Im aktuellen XF finden wir in der Mittelkonsole einen prächtigen Monitor, der per Sprachsteuerung und per Berührung arbeitet. Das System heisst InControl und es katapultiert den XF in eine neue Ära der Kommunikation. Auf dem 8-Zoll-Monitor werden, je nach angeschlossenem Smartphone, Icons dargestellt, die ähnlich dem CarPlay-System, verschiedene Funktionen beinhalten. Die Palette reicht von Media, Navigation, Fahrzeugeinstellungen bis zu Radio und Telefon. Man kann sogar zwei Icons selbst belegen. Die Navigation kann über das Smartphone oder ein Tablet voreingestellt werden. Das System kann per Sprache dirigiert werden, man kann nach Hotels suchen und gleich ein Zimmer reservieren. Die Möglichkeiten des Systems sind noch nicht komplett ausgereizt, jedenfalls ist die Kombination aus Smartphone-App und dem InControl-System eindrucksvoll. Wichtig: Wer die volle Leistung, also Echtzeit-Navi und WLAN im Auto braucht, sollte InControl Pro ordern. Dann liefert der XF das volle Infotainment-Programm.

Was unterscheidet die beiden Generationen von einander? Das Layout des neuen XF folgt dem Vorgänger deutlich. Die Coupé-Silhouette beherrscht den Wagen, dazu fügt sich die mächtige Kühlermaske in das Bild sauber ein. Der XF ist nach wie vor eine sportlicher Viertürer und im Revier der Oberklasse-Limousinen mittlerweile eine Konstante. Auch wenn auf dem deutschen Markt viele Flottenmanager den Jaguar eher skeptisch sehen. Man fährt deutsch.

Wir fahren britisch. Auf allen Wegen, mit beherztem Gasfuß und den Fingern an den Schaltpedals. Der XF S rennt sauber nach vorn, die Lenkung ist präzise bei der Sache. Das Fahrwerk, im Sport-Modus, schaltet sauber und schnell, wenn man es läßt. Wir ziehen lieber mit den Fingern. Auf der Autobahn ist der Insulaner mit seinen 380 PS immer vorn dabei, dabei helfen auch die 450 Newtonmeter. Durchzug nennt man das, auch in Gang 8 ist noch genug Leben in der Bude. Aus dem Stand schafft der XF S die 100 km/h in etwas mehr als fünf Sekunden, das langt locker für einen respektablen Abstand zum Hintermann.

Auf der Landstrasse kann der knapp fünf Meter lange Jaguar seine sportliche Begabung zeigen. Der 1,7 Tonnen schwere Wagen swingt sich sehr rhythmisch durch die Kurven. Das Fahrwerk hält den Wagen sauber in der Spur, der permanente Allradantrieb macht Drift-Fans das Leben ein wenig schwer, aber wer unbedingt durch Kurven rutschen will, ist mit dem F-Type eh besser unterwegs. Der XF S ist in der Mitte der Jaguar-Range unterwegs. Der Komfort des XF kann gut mit dem XJ mithalten und die sportliche Note ist dank des sehr agilen Motors und dem exzellenten Fahrwerk nicht so weit vom F-Type entfernt. Auch das macht den XF S zu einem interessanten Fahrzeug. Luxus, Komfort, moderne Technik und Emotionalität halten sich sehr gut die Waage.

Fotos: Jaguar / Ralf Bernert

Video: Jaguar

Die technischen Daten laut Hersteller:

Motor: V6

Hubraum: 2.995 ccm

Leistung: 280 kW / 380 PS bei 6.500 U/min

Drehmoment: 450 Nm bei 4.500 U/min

Antrieb: Allrad

Getriebe: 8-Gang Automatik ZF

Maße:

Länge: 4.954 mm

Breite (ohne Spiegel): 2.091 mm (1.880)

Höhe: 1.987 mm

Radstand: 2.960 mm

Wendekreis: 11.6 m

Tank: 75 Liter

Kofferraum: 540 Liter

Leergewicht: 1.710 Kg

Fahrleistungen:

0- 100 km/h: 5,3 Sekunden

Top Speed: 250 km/h

Verbrauch:

kombiniert: 8,3 l/100 km

CO2: 198 g/km

Neupreis in Deutschland inkl. Steuer: ab 70.890,00 Euro

